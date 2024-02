El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló este martes que los proyectos de ley 073 y 075 “no podrían” tratarse en la Asamblea, porque se tiene que respetar la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a través de la Declaración Constitucional 049/2023 y el auto constitucional (34/2024).

“No podría tratarse este proyecto de ley. (La Asamblea) tiene que iniciar el tratamiento, pero tiene que respetar la decisión del Tribunal Constitucional, (la Declaración Constitucional) 049/2023 y la medida cautelar (a través) del auto constitucional (34/2024) que ha sido notificado la semana pasada que impediría que se trate estos dos proyectos de ley. Es un tema que tiene que analizarse y discutirse en la Asamblea Legislativa, Esperamos que sea en el respeto que debemos tener a la Constitución Política del Estado”, dijo.

En diciembre de 2023, el TCP, a través de la Declaración Constitucional 049/2023, dispuso la prórroga de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Constitucional hasta que haya nuevas autoridades electas.

Además, el auto constitucional 034/2024 del TCP instruye a la Asamblea que debe acatar la Declaración Constitucional 0049/2023, “quedando vigente esta disposición hasta que la Sala Plena de este Tribunal resuelva la queja por incumplimiento formulada por el accionante” Marco Jaimes, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

La autoridad también indicó, en la clausura del evento Principios Constitucionales del Poder Judicial organizado por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por los 15 años de vigencia de la Constitución Política del Estado, que en este tiempo en el Órgano Judicial se marcó tres acontecimientos “muy graves”.

“Pretender suprimir las Salas Constitucionales con un proyecto de ley que ya está aprobado por el Senado y ha tenido un tratamiento y un debate no jurídico parece ser un elemento muy grave… Claramente el rol de las Salas Constitucionales y el Tribunal Constitucional ha marcado que la Constitución tenga vida. Pretender cerrarla porque sea incomodo la decisión y no sea el agrado de un determinado sector político, alguna sentencia no parece proporcional”, advirtió.

Añadió que el segundo elemento que preocupa son los proyectos de ley 073 “De suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional” y 075 “Para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado”.

“No puede el artículo 12 de la Constitución, tomarse más enserio en este tiempo. Independencia de los poderes del Estado, de poder Judicial, Electoral, Ejecutivo y Legislativo. Que una ley y un artículo señale que la nulidad del derecho se pueda dar desde la Asamblea para dejar sin efecto una declaración constitucional es algo que no se podría haber visto. Estamos en este momento con una posibilidad que la Asamblea, mediante ley deje sin efecto el control de constitucionalidad”, señaló.

Lima indicó que un tercer elemento tiene que ver con la realización de las elecciones judiciales y que la Asamblea tenía en 2023 la responsabilidad de llevar el proceso y la elección transparente que lleve al resultado para que el 31 de diciembre de 2023 se tenga nuevas autoridades.

“No se cumplido esa función y había que tomar decisiones como la Declaración Constitucional 049/2023”.