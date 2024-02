Madre de Alondra Mercado: “Es inocente, no tiene culpa de haberse enamorado”

EXCLUSIVA. “Decir que hay una justicia divina, la vida da vueltas, hoy estás arriba y mañana estás abajo, Alondra no está sola, nosotros estamos con ella y ella está con Dios”, dijo Campos.

Shirley Campos (SC), madre de la ex Miss Bolivia, Alondra Mercado, afirmó a La Palabra del Beni (LPB) que lo sucedido con su hija dañó su imagen y la de su familia, porque es inocente y no tuvo culpa de haberse enamorado, como se demostrará en el transcurso de la investigación. Alondra Mercado Campos, tiene detención preventiva por 45 días dispuesto por la juez Jhensy Rojas, el proceso se lleva adelante por supuesto tráfico de armas y sustancias controladas

LPB. ¿Una situación muy dura que les ha tocado atravesar, cómo padres, como se sienten ante esta situación?

SC. Es dura la realidad, es una situación tremendamente dolorosa, estamos luchando día a día con mi esposo, con mi familia, duele, enferma y cansa tanto (entre sollozos) el ver esta injusticia que se está cometiendo contra mi hija. Ella (Alondra) es una niña buena, educada con valores que siempre ha vivido con amor y ha tenido el apoyo de sus padres y la gente que la quiere y conoce.

LPB. ¿Cómo se encuentra Alondra en estos momentos?

SC. Alondra está delicada de salud, se le bajaron las defensas, está anémica, come poco, está con el psiquiatra. Quién no se va a enfermar con esta situación si ella es joven y tenía otros proyectos grandes. Es una pena por la injusticia, cada prueba que te pone el Señor es para algo, ella con ayuda y apoyo de sus padres, amigos y familiares, saldrá adelante, está situación es para ver las verdaderas amistades que confían en ella.

LPB. ¿Hay gente se aprovechó de la situación?

SC. Mucha gente se ha empeñado en destruirla, han hecho todo lo posible para lograr y dejar a Alondra como está ahora. Decir que hay una justicia divina, la vida da vueltas, hoy estás arriba y mañana estás abajo, Alondra no está sola, nosotros estamos con ella y ella está con Dios.

LPB. ¿Cómo cree que se ha desarrollado el proceso? ¿Quizá quisieron aprovecharse de la imagen pública de Alondra?

SC. Quisiera hablar de muchas cosas pero no puedo en este momento, prefiero abstenerme a hablar a declarar, sin embargo puedo decir que sí es maldad ya que nadie entra (a la cárcel) siendo acusado por el delito de enamorarse de una persona que tal vez no sea la persona correcta, ella no tiene culpa de haberse enamorado, nadie está a salvo de esta situación. Alondra fue criada bien, con valores y buena educación, no tiene culpa de haberse enamorado de una persona que tal vez no tenía un trabajo digno. Eso no lleva a que ella sea juzgada y haya sido pisoteada tanto sin merecerlo. Hay tantos delincuentes, narcotraficantes, tantas cosas fuertes en Beni y Bolivia. Nunca se mostró, así como lo hicieron con mi hija, le dieron tanto énfasis a la vida de ella en el ámbito nacional e internacional.

LPB. ¿Qué mensaje le gustaría decirle a Alondra en este momento?

SC. Alondra es mi vida y todo para sus padres desde que era una niña siempre luchamos para que ella cumpla sus sueños, estuvimos en su carnaval, en el Miss Beni, Miss Bolivia, nosotros sus padres trabajamos para darle todo el amor y respaldo.

LPB. ¿Qué le gustaría decirle a la población en este momento?

SC. Le digo la población a la gente buena, a mis amistades a mi familia, a esa gente que me manda miles de mensajes todos los días y se pone en mi lugar y ve el dolor mío, de mi esposo y sobre todo de mi hija les agradezco y que Dios les bendiga y a esa gente que realmente se ríe y gente que ignora este problema y habla que hace comentarios malos en las redes decirle que Dios los bendiga.