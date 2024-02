Ormachea con 6 días de impedimento por múltiples contusiones y denuncia a cuatro diputados del MAS

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) José Ormachea ha informado este sábado que de acuerdo al certificado médico forense tiene seis días de impedimento, debido las múltiples contusiones en el abdomen y tórax a causa de los golpes que habría recibido de parte de algunos diputados del MAS, durante la conflictiva sesión del pasado 22 de febrero en la Cámara de Diputados.

Fuente: Erbol

Informó que a raíz de estos hechos y en base al informe forense ha presentado denuncia ante la Fiscalía de La Paz contra tres mujeres y un varón, todos diputados del cuatro diputados del MAS, entre ellos, la diputada Gloria Callisaya, quien, en la misma sesión, golpeó a la diputada opositora Mayra Zalles.

Los otros denunciados son las diputadas Sonia Crespo Arce, Deysi Choque Arnez, y el diputado Delfor Burgos Aguirre.

Ormachea difundió las fotografías de las contusiones que provocaron los golpes recibidos en la disputa por quedarse con un curul de la testera principal de la Cámara de Diputados, cuando las bancadas del arcismo, el evismo y la oposición se disputaban la aprobación de la agenda camaral.

En los datos ofrecidos al médico forense, señala que la sesión del 22 de febrero, comenzó con una trifulca, “en la que procedieron a agredirme físicamente y verbalmente; me golpearon en el abdomen con puñetes y me apretaban, y una de ellas me rascó, me rompieron la ropa, me duele el hígado y vomité dos veces y (tengo) dificultad de caminar por el mareo, insomio y dolor de cabeza”, refiere el legislador opositor.

El diputado paceño levantó cargos por lesiones graves y otros y espera que la Fiscalía admita la denuncia para que los denunciados sean citados y respondan por sus actos que son considerados delitos comunes, por los cuales, los asambleístas no tienen privilegios ni gozan de fuero alguno y deben ser procesados como cualquier ciudadano común.

La bochornosa sesión fue conducida por la primera vicepresidenta Verónica Challco, en ausencia del titular Israel Huaytari, quien se encuentra en semana regional, mientras las bancadas del oficialismo y la oposición diputan la prioridad de tratar los créditos solicitados por el presidente Luis Arce o la exigencia de Evo Morales de aprobar una ley que acaba con la prórroga de mandato de los magistrados del Órgano Judicial.