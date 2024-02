Primer día de registro de postulantes a las elecciones judiciales cierra sin un solo inscrito

“Se ha hecho la apertura de libros para que puedan inscribirse , se inició a las 08:30 y se cerró a las 18:00, hoy no hemos tenido participación para que puedan inscribirse”, informó el secretario técnico de la Comisión Mixta de Constitución, Marcelo Maldonado.

Las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural, encargadas de recibir la documentación de los postulantes para las elecciones judiciales, no obtuvieron un solo inscrito, hasta el cierre de las oficinas legislativas este martes.

Sin embargo, el secretario dijo que varios ciudadanos se acercaron a recabar información de los requisitos para aspirar a los altos cargos judiciales.

“Sí vino bastante gente, consideramos que son abogados, para preguntar los requisitos comunes y específicos, y también consultaban sobre los plazos”, informó.

Los horarios para la presentación de la documentación son de 08:30 a 12:00 y de 14:30 a 18:00 de lunes a viernes. Mientras que los fines de semana y domingos la oficina atenderá de 08:00 a 12:00. Sus oficinas están situadas en el antiguo hemiciclo de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.

Vencido el plazo de 20 días y registradas todas las postulaciones, la Presidencia de la Comisión Mixta respectiva elaborará el acta de cierre del libro en presencia de una notaria, que señalará la cantidad de postulantes registrados.

Requisitos comunes

La convocatoria exige el cumplimiento de seis requisitos comunes: contar con nacionalidad boliviana; haber cumplido con los deberes militares en el caso de los varones; no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento.

Además, el postulante no debe tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal; no tiene que contar con antecedentes de violencia en contra de una mujer o cualquier miembro de su familia, y no debe tener sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada.

Asimismo, la o el postulante debe estar inscrito en el padrón electoral.

Habilitados

Tras la presentación de los documentos, las comisiones definirán la lista de los aspirantes habilitados para la fase de evaluación de méritos, aunque los observados podrán impugnar.

Las hojas de vida de las y los postulantes habilitados serán publicadas en las páginas web y redes sociales de la Vicepresidencia

La Asamblea Legislativa tiene un plazo de 80 días para registrar y preseleccionar a los aspirantes. Luego, el pleno del Legislativo se encargará de definir el listado final.

Según la proyección del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los comicios judiciales pueden realizarse en agosto o septiembre de este año. Este órgano tomará la posta una vez que reciba de la Asamblea Legislativa la lista oficial de 96 candidatos.