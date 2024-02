“Rogamos que no paren”: el clamoroso pedido de pacientes ante el paro nacional de 48 horas del sistema público de salud

Varios de ellos argumentaron que un paro de 48 horas, solo perjudicará la salud de las personas que adolecen de una enfermedad.

“Las personas que están enfermas necesitan la atención y está mal que nos perjudiquen. No tenemos recursos para ir a clínicas”, dijo una persona que intentó sacar una ficha médica.

Otra persona dijo que su esposa tiene programada una cirugía para este miércoles, sin embargo, le indicaron que está operación deberá ser reprogramada tras la medida de presión.

“Mi esposa tiene una programación de quirófano, pero si hay paro vamos a tener que esperar, esto es muy lamentable”, dijo.

Entre tanto, un paciente que llegó de una provincia paceña pidió a los médicos no parar sus funciones y priorizar la atención a las personas que requieren una cirugía.

“Rogamos que no haya paro. No tenemos recursos económicos. Pedimos que no suspendan la atención. Otros están delicados y llorando por las dolencias”, dijo el paciente.

La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirme) y los Trabajadores de Salud confirmaron que desde este miércoles acatarán un paro de 48 horas a nivel nacional en rechazo a un proyecto de ley de jubilación forzada.