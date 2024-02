Surtidores: Filas de hasta 60 vehículos y dos horas de espera para cargar gasolina

Fuente: ANF

La Paz.- Las filas para cargar gasolina en algunos surtidores de La Paz estaban compuestas por hasta 60 vehículos, los conductores mostraban su molestia porque debían esperar hasta dos horas. Desde hace 18 días no existe el suficiente combustible en La Paz para responder a la demanda de todos los motorizados.

Algunos conductores se quedaban dormidos, otros almorzaban dentro de sus vehículos, unos fumaban y otros veían su celular. La espera era larga y el avance lento mientras seguían sumando coches a la fila que empezaba en la avenida Montes, casi esquina Pando y terminaba –subiendo por la calle Uruguay- en la puerta de la Terminal de Buses de La Paz. La espera, en este caso, era para proveerse de combustible en el surtidor de la Uruguay.

“Nos perjudican. Ya he perdido dos vueltas de mi recorrido que es Terminal-Sopocachi y la ganancia, que es como unos 60 bolivianos por vuelta, ya la perdí ¿eso quién me repone?”, protestó Juan Alvarado, del sindicato Abaroa. El conductor del minibús aseguró a la ANF que primero fue al surtido de la Avenida Periférica, pero la fila era mayor.

Surtidor de la Tejada Sorzano no estaba ofreciendo gasolina, hoy. Foto: ANF.

“La cola es larga, me quita tiempo. Estoy casi hora y media y no he cargado hasta ahora. El sábado he cargado todo el tanque pero se me acabó y debo trabajar con mi vehículo”, dijo Genaro Trujillo, de un vehículo particular.

Según el Gobierno, el desabastecimiento se dio por el bloqueo de carreteras protagonizado por organizaciones afines al expresidente Evo Morales y que se levantó justamente esta tarde, tras la promulgación del proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales.

Sin embargo, ANF publicó que según el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, este desabastecimiento se debe a la falta de pago a los proveedores y que ha ido quitándole reservas al Banco Central de Bolivia (BCB). “Por otro lado, el atraso en el pago ha debilitado las reservas de hidrocarburos en los diferentes puntos de almacenamiento en el país”, afirmó el experto.

Además del surtidor Uruguay, en el Volcán los empleados no dejaban de cargar y cobrar por el servicio. Coche tras coche esperaban su turno, también se observó algunos buses en la fila.

Estación de Servicio Volcán, en la avenida Montes esquina Pando. Foto: ANF.

Este medio intentó hablar con los gerentes de las estaciones de servicio, pero los empleados dijeron que no estaban. “Aquí no paramos, las 24 horas trabajamos y estamos cargando full tanque si así lo requieren los transportistas”, dijo un funcionario del surtidor Uruguay.

Mientras tanto, en las estaciones de la avenida Sucre, la Tejada Sorzano y Los Pinos no había servicio, pues ya no contaban con combustible. El viernes 2 el panorama era similar en los primeros dos negocios.

“Estoy madrugando para conseguir gasolina, ya estoy casi dos horas esperando, todos los días. En la gasolinera de San Antonio tampoco había, entonces tengo que ir gasolinera por gasolinera, debo girar, veo que está algo vació y me quedo en la fila. Ya estoy dos horas sin trabajar”, lamentó Ariel León, del Radiotaxi San Antonio.

Fila para abastecerse del Surtidor Uruguay. La misma llegaba hasta la Terminal de Buses de La Paz- Foto: ANF.

Una cisterna descarga gasolina mientras la fila aumentaba, en la Avenida Montes. Foto: ANF.

ANF también se comunicó con la Asociación de Surtidores de La Paz (Asosur) en reiteradas oportunidades, finalmente se informó que el gerente “no tiene tiempo” para responder sobre la situación que viven los ciudadanos.

Todo este panorama se da a la par de que la Federación Urbano de Choferes Interciudad “Nuestra Señora de La Paz” anunció un bloqueo de mil esquinas con sus propios motorizados el día de mañana, de 10.00 a 14.00.

