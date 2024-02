Un filósofo holístico, el Larama Choquehuanca

Ovidio Roca

Actualmente no sabemos en qué debemos creer y confiar y es difícil saberlo. Todos los días los discursos de los políticos cambian; dicen algo que parece ser bueno solo para embaucar al pueblo y hacen otra para satisfacer a sus bolsillos.

Nos lo explica Campoamor:

“Y es que en el mundo traidor/ nada hay verdad ni mentira:

/todo es según el color/ del cristal con que se mira”.

La COP 28 sobre el Cambio Climático se celebro en Dubái, uno de los Emiratos árabes. Se la realizo en esa Capital a fines del año anterior con la intención es medir los esfuerzos que están haciendo los países para cumplir con los objetivos del acuerdo de París.

Choquehuanca como vicepresidente del Estado Plurinacional viajo a Dubai para esparcir su sabiduría en la reunión de la Cop 28 y allí brillantemente se expresó así:

“Convoco a los pueblos originarios del mundo para desenmascarar las mentiras y revelar la verdad, para hacer respetar y defender la cultura de la vida y de la Madre Tierra, desenmascarando la re colonización del carbono, basado en el consentimiento libre y voluntario de sus víctimas sumisas e inconscientes”.

Choquehuanca se presenta como filosofo indígena olístico, y permanentemente se viene expresando por los medios esparciendo la semilla de su sabiduría. Recordemos que el larama, permanentemente menciona su amor por la Pachamama y por la naturaleza, aunque la ciudadanía sabe que: Una cosa es lo que dice y otra lo que hace.

El Larama nos ilustra con las siguientes citas:

“Primero están las estrellas, las plantas, los animales, las piedras”.

El nunca menciona el desmonte, las quemas de bosques ni el envenenamiento con mercurio de los ríos amazónicos para extraer el oro.

Actividades éstas, protegidas por su gobierno populista cocalero, mientras se expulsa de sus tierras ancestrales, a los Tacanas y otros pueblos originarios de las tierras bajas.

Por supuesto el gobierno masista, no expulsa de las áreas protegidas y tierras indígenas a su gente, los Interculturales, colonizadores quechuas y aimaras, andinos como el Hardrock.

Y sigue:

“El hombre está en el último lugar. Primero están las estrellas, las plantas, la coca, los animales, las piedras. Las piedras hasta sexo tienen para nosotros. Hasta edad tienen. Hay piedras abuelo y piedras niño”.

“Para nosotros lo más importante no es la plata (es el oro). No estamos de acuerdo con el capitalismo. Para nosotros lo más importante tampoco es el hombre. Tenemos coincidencias con el socialismo y buscamos también satisfacer las necesidades materiales y espirituales del hombre”.

“Empezaremos a leer las arrugas de nuestros abuelos, necesitamos saber de nuestro pasado, ahí está nuestro presente y nuestro futuro”.

“Somos de Wiñaymarka, pueblo eterno; Jenecherú, el fuego que no se apaga; Iyambae, persona que no tiene dueño y Jiwasa. No soy yo solamente, somos todos”.

Con el Proceso de cambio, todo cambia:

El año 2017 decía Choquehuanca:

“Yo estoy para apoyarlo al hermano Evo. Y lo voy a apoyar hasta el final en las buenas y en las malas, estoy para apoyarlo a él. La relación es de hermano, aunque seguramente mucha gente quiere dañar esa relación”.

Ahora el MAS, con las alas del Maslucho y Masevo, todo ese amor cambio y el país se hace pedazos y no despega. Confianza ni en la camisa.

Unos ornitólogos que estuvieron en Bolivia estudiando a las aves carroñeras, entre ellas el “Masucha”, indican que esta especie tiene problemas con sus alas, pues cada una aletea para su lado, lo que le impide remontarse y volar.