Una protesta frente a la residencia del primer ministro británico exige el alto el fuego en Gaza

11La Policía Metropolitana cerró las carreteras desde Horse Guards Avenue hasta la Plaza del Parlamento, debido a la magnitud de la concentración.

Fuente: RT

Manifestantes se congregaron la noche de este lunes en el centro de Londres, frente a Downing Street, que alberga las residencias oficiales del primer ministro del Reino Unido y del canciller de Hacienda, para exigir un cese al fuego inmediato en la Franja de Gaza, informó la Policía Metropolitana.

A static protest is taking place on Whitehall, opposite Downing Street. Officers are present to ensure it takes place safely and that any offences can be dealt with. Due to the numbers present we have closed the southbound carriageway from Horse Guards Avenue to Parliament… pic.twitter.com/A9lv3uG68o — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 12, 2024

Según las autoridades, debido a la magnitud de la concentración, agentes policiales fueron desplegados en la zona «para asegurar que la manifestación se desarrollara de forma segura» y evitar «cualquier infracción».

Asimismo, la Policía se vio obligada a cerrar las carreteras en dirección norte y sur desde Horse Guards Avenue hasta la Plaza del Parlamento para garantizar la seguridad.

⚡️Una protesta frente a la residencia del primer ministro británico exige el alto el fuego en Gaza pic.twitter.com/8yERXWxOJm — Sepa Más (@Sepa_mass) February 13, 2024

Imágenes publicadas en redes sociales, muestran un gran número de manifestantes ondeando banderas palestinas y sosteniendo pancartas de protesta en las que exigen un cese al fuego.

Según la Campaña de Solidaridad con Palestina, más de 2.000 manifestantes asistieron a la protesta, que exige al Gobierno británico un alto el fuego inmediato, al tiempo que condena a Israel por «cometer un genocidio en Gaza».

🚨HAPPENING NOW Over 2,000 outside Downing Street demanding the UK govt call for an immediate #CeasefireNOW Israel is committing genocide in Gaza and is preparing to launch an all out assault on Rafah Join us! We must do everything we can to #StopGazaGenocide pic.twitter.com/h0OUlt6q3y — PSC (@PSCupdates) February 12, 2024

Las autoridades anunciaron que durante las protestas una manifestante fue arrestada bajo la sospecha de «incitar al odio racial» por sostener una pancarta que mostraba signos de dólar dentro de las Estrellas de David.

Las protestas contra la operación militar de Israel en Gaza se suceden regularmente en Londres desde que comenzó el conflicto el pasado 7 de octubre tras el ataque de Hamás contra el sur del país hebreo. Esta nueva manifestación se produce mientras el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se enfrenta a una fuerte presión internacional después de anunciar sus planes de lanzar una ofensiva en la ciudad de Rafa, al sur de la Franja de Gaza, donde se refugian más de un millón de palestinos.