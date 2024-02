YPFB Chaco no ve un fracaso al proyecto exploratorio Astillero X1 y hace una reevaluación estructural

El proyecto exploratorio Astillero X1 no es un fracaso y aportó valiosa información sobre el sistema petrolero en la región, afirmó el gerente general de YPFB Chaco, Jerry Fletcher.

La empresa subsidiaria de YPFB Corporación aún no abandonó el área petrolera, donde se invirtieron alrededor de $us 50 millones de los $us 67 millones que están programados para la exploración.