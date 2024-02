YPFB no da información de certificación de reservas y experto acusa al Gobierno de incumplir Ley

La Ley 3740 es clara, dice que YPFB debe publicar ese dato cada año hasta el 31 de marzo

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no brindó información sobre los estudios de certificación de reservas de hidrocarburos que se hizo en 2023, además del actual contrato que suscribió con una firma norteamericana. Un experto en el área acusó al gobierno de Luis Arce de vulnerar la Ley 3740.

“Lamentablemente, la transparencia y acceso a información en el sector hidrocarburos viene siendo muy opaca desde el 2015, coincidiendo con la caída en la producción de hidrocarburos. Lo grave es que la transparencia dependa de la buena o mala voluntad de la autoridad de turno, o si el dato le conviene o no al Gobierno”, afirmó a la ANF el investigador en energía e hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez.

Este medio envió un mensaje a la unidad de comunicación de la estatal petrolera solicitando una entrevista con el presidente de esa instancia, Armin Dorgathen, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo una respuesta.

El 28 de diciembre de 2023, YPFB suscribió un contrato con la firma norteamericana Degolyer And Macnaughton Corp. Para que realice la “cuantificación y certificación de reservas de hidrocarburos en Bolivia al 31 de diciembre de 2023”, el informe debe ser entregado en un plazo de 143 días, pero no existe una fecha de inicio del estudio.

En ese sentido, Velásquez afirmó que la Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector de Hidrocarburos, promulgada el 31 de agosto de 2007 por Evo Morales, establece que la estatal debe publicar los datos hasta el 31 de marzo de cada año. Sin embargo, no lo hace y no existe una sanción para las autoridades del sector.

“La Ley 3740 es clara, dice que YPFB debe publicar ese dato cada año hasta el 31 de marzo y no la cumple. Es decir, en este caso puntual, existe un marco normativo que establece qué se debe publicar, quién lo debe hacer y cuándo, pero simplemente no se cumple y no hay consecuencias frente a ello para las autoridades públicas”, precisó.

El experto se refiere al artículo 7 de dicha norma en el que detalla que YPFB debe contratar a las empresas especializadas en el área para ejecutar el estudio, a través de una licitación internacional. Además, define el tiempo en que debe entregarse el informe.

“Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, hasta el 31 de marzo de cada año, deberá publicar el nivel de reservas certificadas existentes en el país al 1° de enero de dicho año”, señala el enunciado.

En ese contexto, Velásquez dijo que el Gobierno debería entregar los resultados de ese estudio hasta finales de marzo. Sin embargo, el acuerdo suscrito con la firma plantea un plazo de 143 días. Es decir, si se calcula a partir de la publicación del documento en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), el informe se conocerá a mediados de mayo.

“Es decir, en un mes y medio deberían decirnos cuánto eran las reservas certificadas de gas e hidrocarburos líquidos hasta el 1ro de enero del 2024”, añadió.

El estudio de certificación tendrá un costo de $us 425.000, según el contrato, el 20% del total del monto será entregado cuando se entregue el informe preliminar, el restante será cancelado al momento que se presente el documento final y el resumen ejecutivo de la certificación de las reservas de gas.

