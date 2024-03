A pesar de decir adiós a las giras, Elton John ya se encuentra trabajando en nueva música

El músico también se someterá a una cirugía de rodilla para luego musicalizar dos obras de teatro.

Fuente: Infobae

Después de 50 años viajando por todo el planeta interpretando las canciones que lo convirtieron en una leyenda musical, Elton John puso punto final a las giras en agosto de 2023 con un histórico concierto en Suiza.

Tan sólo cinco meses más tarde, el músico se llevó el primer premio Emmy de toda su carrera precisamente por el documental de su último concierto. De esta manera, Elton entró a la exclusiva lista de artistas EGOT, es decir, aquellos que alzaron un premio Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.

Tras dar por terminada su última gira, Elton John se convirtió en un artista EGOT (Créditos: Instagram/Elton John)

Esta hubiera sido la manera perfecta para terminar una carrera llena de éxitos (y uno que otro tropiezo). Sin embargo, con 76 años de edad, Elton no quiere dejar de trabajar, de hecho, ya planea lanzar nuevo material inédito.

Así lo reveló David Furnish, mánager y pareja de Elton John en una reciente entrevista con Variety. Furnish aseguró que, a diferencia de lo que se creía, el que el intérprete de Rocketman le dijera adiós a los escenarios no era para descansar, sino para darle tiempo de encerrarse en el estudio de grabación como hace muchos años no lo hacía.

«No creo que haya que esperar demasiado (para escuchar nueva música). No puedo decir cuándo, pero está haciendo verdaderos progresos», reveló David Furnish, mánager y esposo de Elton John (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Ha estado trabajando duro. No creo que haya que esperar demasiado (para escuchar nueva música). No puedo decir cuándo, pero está haciendo verdaderos progresos. Fue importante para él cuando salió de la carretera tener un poco de respiro y un descanso. Pero siempre ha dicho que se retira de las giras, pero no se retira de trabajar”.

Aún con la energía al máximo, es un hecho que cinco décadas que fueron marcadas por discos, shows abarrotados y por supuesto, un montón de excesos, han causado estragos en el cuerpo de Elton John.

Antes de continuar con sus actividades, Elton John se someterá a una segunda cirugía de rodilla (AP Photo/Caisa Rasmussen)

A principios de 2024, al músico se le tuvo que reemplazar una rodilla y en abril tendrá que someterse al mismo procedimiento en su otra pierna. El primer procedimiento ya ha mostrado sus resultados, dándole a Elton mucha más movilidad de la que ha tenido en los últimos cinco años.

“Camina estupendamente. Tenía las dos rodillas muy dobladas, pero ahora la izquierda está perfectamente recta. La derecha sigue doblada, así que le operarán de nuevo en abril”, compartió Furnish sobre el estado de salud de Elton John.

Elton entrará a quirófano después de su fiesta anual de los Oscar en la que se recaudan fondos para su fundación contra el HIV/SIDA. Furnish asegura que, gracias a los avances en la medicina y al apoyo que han recibido desde que se abrieron las puertas de la fundación, podrán erradicar el SIDA para 2030, siempre y cuando ”no se quite el pie del acelerador”.

Entre los proyectos futuros de Elton John se encuentra la musicalización de la obra de teatro de «El Diablo Viste a la Moda

La música nueva no es lo único que Elton John tiene preparado para cuando se recupere de su cirugía. El artista también musicalizará dos obras de teatro; la primera de ellas narrará la vida y obra de Tammy Faye, la famosa tele-evangelista que ganó gran notoriedad por su influencia en las elecciones estadounidenses donde Ronald Reagan llegó al poder en Estados Unidos.

El segundo musical es una nueva iteración de El Diablo Viste a la Moda, best seller de la autora Lauren Weisberger que en 2006 ganó aún más popularidad por su adaptación cinematográfica protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. Se sabe que en el papel de Miranda Presley estará Vanessa Williams, lo cual ha causado una gran expectativa, pues sin duda, Meryl Streep dejó unos zapatos muy grandes que llenar como la despiadada editora en jefe de la revista Runway.