Bolivia cerró la gestión 2023 con un Producto Interno Bruto (PIB) nominal de $us 46.713 millones, informó este viernes el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales.

La cifra representa un incremento del 5% con relación a 2022, cuando el PIB nominal alcanzó a $us 44.315 millones, según reportes oficiales.

La autoridad dijo que esta cifra demuestra que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) es sostenible.

“El 2005 el PIB tenía un valor de 9.500 millones de dólares y el 2023 llegaba a 46.713 millones de dólares, imagínate, de 9.500 (millones) a más de 46.000 millones”, aseguró, en una entrevista con el programa “Asunto Centrales”.

El PIB nominal expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o de una región durante un período determinado de tiempo (normalmente un año), con el nivel de precios existente en cada momento.

En 2022, el PIB nominal superó los $us 43.000 millones; en 2021 era de $us 40.703 millones, en 2020 de $us 36.897 millones y en 2019, de $us 41.193 millones.

PIB

El indicador del PIB evidencia el proceso de clara recuperación de la actividad económica, luego de los efectos sanitarios, sociales y financieros que trajo la pandemia, explicó la autoridad.

“Hay que fijarse cómo ha ido creciendo sostenidamente en el tiempo el valor del PIB, evidentemente tenemos una caída en 2020, pero luego volvimos a tener un crecimiento en cuanto al tema del valor de la construcción de nuestro país”, subrayó, según un reporte de ABI.

Además, perfiló que la tasa de crecimiento de Bolivia para la gestión 2023 estará “en el orden de casi el 3%”, lo que evidenciará que “es un país que crece, que tiene un PIB que cuadruplica lo que teníamos el 2005”.

“Si a eso se suma el tema de la inflación, somos un país que a la fecha está en el orden del 0,3% de inflación a febrero de este año, son datos que recogemos de nuestras fuentes de información como es el INE (Instituto Nacional de Estadística). Somos uno de los países con una de las economías con la tasa de inflación más baja de la región, ahí ya van tres indicadores que denotan que el modelo funciona”.

En mayo del año pasado, La Razón informó que, en los últimos 20 años, el PIB de Bolivia creció de manera exponencial, casi seis veces, excepto en 2020.

En 2002, el PIB nominal del país llegó a $us 7.917 millones y en 2022 cerró en $us 44.315 millones, casi seis veces más (460% de crecimiento).