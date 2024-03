Censo en Cochabamba: en Pojo se enfrentan y en Colomi amenazan con bloqueos

La jornada principal del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024 se desarrolló el sábado 23 de marzo y continuó hasta ayer en áreas dispersas. En Cochabamba, se registraron conflictos en municipios como Pojo y Colomi.

En Pojo, hubo enfrentamientos que dejaron heridos. Mientras, en Colomi hay estado de emergencia, amenaza de bloqueos y retuvieron boletas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo de población y vivienda son las actividades estadísticas que permiten recoger, recopilar, evaluar, analizar, publicar y difundir características de las viviendas y datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos los habitantes de un país. Los resultados permitirán la planificación a futuro en los municipios, departamentos y el país.

COLOMI

Sin embargo, al tratarse también de un conteo de habitantes, generó susceptibilidades, sobre todo en zonas de conflicto limítrofe entre municipios, como sectores entre Colomi y Villa Tunari, municipios situados en la ruta nueva Cochabamba – Santa Cruz.

En la zona de Colomi, el problema en el desarrollo del Censo se da debido a los códigos de Unidad Territorial Censal (UTC).

Grobert Nogales, diputado de la Circunscripción 23, cuya jurisdicción incluye a Colomi, explicó que el código para su municipio es 144; cuestionó que a 53 comunidades se les haya dado el de un municipio vecino. El código 145 correspondería a Villa Tunari.

Recordó que el 5 de enero fue la primera reunión con el Viceministerio de Autonomía, el INE, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Gobernación.

“Ahí se quedó que las 53 comunidades deberían censarse como parte de Colomi, ya que autoridades de Colomi cumplieron con la documentación”.

Acotó que se firmó el 19 de marzo un acta de conformidad. Enfatizó que en el Censo 2012 “se respetó” el código de Colomi en esas comunidades.

“Ahora, han aparecido con otro código, de un municipio vecino”.

Ante este tema, expresó, las comunidades se declararon en estado de emergencia.

“La decisión que ha tomado el municipio de Colomi con las autoridades orgánicas es que van a resguardar y que no van a hacer llegar las cajas de las boletas censales, en vista de que el INE no ha cumplido luego de haber firmado con puño y letra los acuerdos correspondientes, que indicaban que las 53 comunidades tendrían que haber sido censadas con el código 144, y no han dado ningún cumplimiento”.

El diputado remarcó que las comunidades dieron un plazo hasta el miércoles para que las autoridades lleguen a Colomi y den una solución al problema.

“Caso contrario, las organizaciones sociales han tomado la decisión de hacer nuevamente un bloqueo de caminos a partir del día jueves en el municipio de Colomi”, advirtió.

De acuerdo con sus cálculos, en 53 comunidades, y considerando que en cada sindicato hay 40 afiliados y cuatro personas por familia, habría alrededor de 8.480 personas.

La susceptibilidad por los datos se presenta también porque de la cantidad de habitantes en los municipios dependen los ingresos económicos que llegan desde el Gobierno central.

“El tema del Censo de Población y Vivienda va a afectar el tema de desarrollo de cada sector y municipio”.

POJO

Entretanto, en Pojo hubo enfrentamientos entres las comunidades de Santa Bárbara y Buena Vista.

El comandante departamental de la Policía en Cochabamba, Jorge René Ríos Iturry, informó que el conflicto se dio debido a la posesión de territorio sobre el Parque Nacional Carrasco, territorio que mantiene medidas precautorias a la fecha, emanadas por el actual director del INRA, con la finalidad de que nadie pueda ingresar hasta que haya una resolución que será dispuesta desde La Paz.

La autoridad policial describió que, el sábado 23 de marzo, se registró el enfrentamiento y dejó “muchas personas heridas”, debido a la agresión física entre pobladores.

Se dispuso un contingente policial que llegó a la zona, distante a 203 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.

Desplegaron 13 motorizados policiales con efectivos suficientes que llegaron a la zona.

Ríos detalló que el alcalde de Pojo, Cesar Coria, hizo referencia a seis personas policontusas, quienes fueron evacuados a la posta de salud. Descartaron personas retenidas o secuestradas.

Durante la tarde del domingo, se habilitó el acceso a la comunidad de Buena Vista, por lo que las personas retenidas por el bloqueo pudieron salir. “En total, 19 autos, 26 mujeres, 71 hombres, 16 menores de edad de ambos sexos; en total, 113 personas”.

Hasta el final de esta edición, personal del INE de Cochabamba no hizo referencia a los conflictos suscitados durante las jornadas de encuesta en el departamento.