CNS: No hay estudios sobre el costo de la silicosis, un pack básico para detectarla está Bs 453

La silicosis es una enfermedad pulmonar irreversible causada por la inhalación prolongada de partículas de sílice. En Bolivia, de acuerdo a datos de la Caja Nacional de Salud (CNS), un promedio del 30% de trabajadores mineros afiliados tiene algún grado de la enfermedad.

Mineros de Potosí. Foto: delapatagoniaalmundo.com

La Paz, 27 de marzo de 2024 (ANF).- No existen estudios para establecer el costo que representa la silicosis de un trabajador minero para la Caja Nacional de Salud, para la empresa y para el Estado, pero existe un monto básico de referencia en el tema de la detección.

El costo de la silicosis “puede variar de distintas formas, desde la atención, ningún médico de la parte asistencial podría decir el costo total de la atención, pero hemos hecho un comparativo con el examen preocupacional para el que hacemos exámenes complementarios de sangre, orina y una placa de tórax sin técnica OIT, es decir, una placa de tórax normal, eso más o menos en La Paz está costando unos 453 bolivianos, es un pack básico”, señaló a la ANF la Jefa de la Unidad de Medicina del Trabajo de la Caja Nacional de Salud, Janeth Flores.

Pero para atender a un paciente que tiene silicosis, agregó, se le tendría que pedir una espirometría, una gasometría y como está afectado del pulmón necesitaría días de internación, medicamentos rutinarios para mejorar la dilatación de las vías y pueda respirar mejor.

La silicosis es una enfermedad pulmonar irreversible causada por la inhalación prolongada de partículas de sílice. La OIT calcula que el 37% de los mineros de Latinoamérica tiene silicosis. En Bolivia, de acuerdo a datos de la Caja Nacional de Salud (CNS), un promedio del 30% de trabajadores mineros afiliados tiene algún grado de la enfermedad.

Esta enfermedad progresiva no tiene cura y cuando inicia no se detiene. Las personas afectadas desarrollan dificultad respiratoria durante la actividad, que a veces progresa a dificultad respiratoria en reposo. Algunas personas también tienen tos que puede o no producir esputo.

Flores explicó que una vez que se diagnostica la silicosis, la esperanza de vida del trabajador minero es en promedio de 10 años. Destacó que la prevención de esta enfermedad no solo está en manos de las Cajas, sino que implica a la empresa y al trabajador. De nada sirven las recomendaciones si no son cumplidas.

“La prevención no solo viene de un ente gestor de salud, del médico de Trabajo, del ingeniero o del empleador, también debe venir del trabajador, se trata de un trabajo en equipo, de todos”, remarcó.

Indicó que muchas veces las recomendaciones en el área de trabajo, para prevenir la silicosis, no son cumplidas por el trabajador ni el empleador, y al no ser las Cajas en ente sancionador, no pueden hacer nada al respecto. Dijo que quien tendría que asumir esa función es el Ministerio de Trabajo.

En los años de experiencia acumulada, Flores advirtió que algunos trabajadores en lugar de alegrarse al tener como resultado una placa de pulmones limpia, reaccionan de manera contraria. Tener la afectación implica un ingreso económico extra.

“Cuando hacemos controles periódicos y le decimos al trabajador no hay nada en su placa, en vez de alegrarse se ponen tristes, ellos quieren que les digamos que tienen silicosis para que empiecen sus trámites para recibir algún tipo de remuneración económica en el largo plazo como indica la ley”, refirió.

Ella percibe que en la lógica del trabajador está: “‘mejor me enfermo y tengo más dinero’, ha cambiado la importancia de la salud en general, yo como médico he visto a un trabajador de 28 años con insuficiencia respiratoria, muy alarmante, ha estado internado y obviamente ya falleció”.

Hasta 2030, de acuerdo al Plan Mundial de la Organización del Trabajo (OIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Bolivia y demás países del mundo deben erradicar la silicosis. Países como Alemania y Japón ya lo lograron o tienen un exhaustivo control de la enfermedad, mientras que, en Bolivia, de acuerdo a la estimación de los especialistas de la Medicina del Trabajo, es imposible que lo logre hasta esa fecha. La carencia de equipos, especialistas, recursos económicos y voluntad del gobierno, son algunas de las limitantes para erradicar la enfermedad, como lo muestra el reportaje “Silicosis, la enfermedad sin control que se come el pulmón de los mineros”.

Incluso las autoridades del sector minero tienen sus dudas, como lo expresó el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Reynaldo Pardo.

“Si la normativa indica que a esa fecha (2030) se tiene que tener silicosis cero, un poco yo lo dudo (que se logre) por la característica y el comportamiento del trabajador que nunca quiere reconocer que tiene esa enfermedad”, señaló la autoridad consultada por la ANF.