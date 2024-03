Cofundador de Google reacciona al escándalo por el generador de imágenes ‘racistas’

Fuente: https://actualidad.rt.com

Sergey Brin, cofundador de Google, reconoció que la compañía «definitivamente se había equivocado» con el generador de imágenes de Gemini, su chatbot de inteligencia artificial (IA). «Definitivamente, por buenas razones, molestó a mucha gente», comentó Brin. Creo «que se debió principalmente a que no se realizaron pruebas exhaustivas», señaló durante el evento Gemini 1.5 Hackathon, realizado este domingo en la AGI House de San Francisco (EE.UU.).

Asimismo, admitió que cuando los usuarios «probaron en profundidad» el generador de texto de Gemini obtuvieron respuestas que definitivamente «parecen de extrema izquierda», aunque subrayó que otros chatbot de empresas rivales también dicen «cosas bastante raras».

En febrero, la compañía tecnológica estadounidense, subsidiaria de Alphabet, se vio obligada a pausar la función de generación de imágenes de Gemini, después que esta creara representaciones inexactas y racialmente diversas de personajes históricos, que llevaron a algunos usuarios a acusar la compañía de racismo contra los blancos.

