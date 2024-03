Comisión mixta de Constitución rehabilitó a cuatro candidatos e inhabilitó a dos

Uno de los candidatos impugnados sigue en carrera porque no se logó los dos tercios necesarios para su inhabilitación.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

En el primer día de revisión de las impugnaciones de postulaciones al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Comisión mixta de Constitución rehabilitó a cuatro de los candidatos, pero inhabilitó a dos. En esa instancia legislativa, se debe revisar un total de 295 observaciones que fueron presentadas por quienes se consideran perjudicados por la inhabilitación, así como contra quienes sí pasaron a la siguiente fase.

Según el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Pablo Arizaga, quien forma parte de esa comisión se tiene hasta el próximo miércoles para finalizar la etapa de revisión de impugnaciones a las postulaciones. En la pasada jornada, los miembros de la comisión iniciaron la revisión con los departamentos de Chuquisaca y La Paz una vez establecida la metodología que se utilizará para este efecto.

“Hoy hemos revisado 49 carpetas de las 295, pero nos da esperanza de que podamos doblar esta cifra, se ha puesto en mesa una metodología estrictamente técnica para poder avanzar, hay que diferenciar dos caminos que se han presentado, uno que han tomado algunos ciudadanos para inhabilitar a quienes circunstancialmente fueron habilitados en la primera etapa; y el otro camino es de los postulantes que hubieran quedado inhabilitados”, puntualizó.

Arizaga recordó que tanto habilitados e inhabilitados pueden cambiar de situación, porque en esta fase de resolución de impugnaciones se debe zanjar todas las observaciones presentadas para que quienes continúen en la carrera puedan pasar a la fase de evaluación de méritos. Después de esta fase los candidatos aún pueden presentar un recurso de revisión que debe ser solucionado hasta el próximo 6 de abril.

“Todavía no es un tema cerrado, después de esta etapa nosotros tenemos otro plazo perentorio para que los postulantes puedan ejercer el recurso de revisión, es una figura que no se dio en 2017 y tampoco en las elecciones de 2012; este recurso de revisión es parecido al recurso de impugnación, pero te da la posibilidad de refutar los argumentos que hayamos considerado en esta etapa que puedan afectar a los postulantes”, subrayó.

El asambleísta afirmó que estas etapas contempladas en el proceso de preselección dan mayor certidumbre porque permiten una calificación objetiva y la protección cabal de los derechos de los candidatos. Sin embargo, también señaló que existen algunos postulantes quienes, pese a que tienen varias observaciones, caso de los prorrogados, no se los pudo inhabilitar porque no hubo los dos tercios necesarios para ello.

Foto: Captura pantalla

“Hoy tuvimos tres casos que se consideraron, uno de La Paz que es el vocal Campero que si bien no es magistrado, él tenía mandato desde el 2018 hasta el 2022; no entendemos por qué sigue cumpliendo una función que ya no está dentro de su mandato; sin embargo, a pesar de tener 10 impugnaciones, a pesar de tener faltas disciplinarias, todo un legajo de antecedentes, lamentablemente no pudimos reunir los dos tercios; (…) la bancada del ala arcista del MAS siguió dando su apoyo a Campero”, apuntó.

Por otro lado, el diputado se refirió a las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima y de la vocal electoral, Dina Chuquimia, quienes coincidieron en que no se puede llenar las acefalías en los departamentos con otros que provengan de otras regiones, recordó a ambos que es la comisión y luego el pleno de la ALP las instancias que deben definir los candidatos que pasarán a la votación en sí.

“Invito a la vocal Chuquimia que de una lectura a la ley 1549, en su momento el ministro Lima cometió el error de emitir ese criterio infundado que no tiene esa legalidad y ese fundamento; (…) pero se olvidó que en el artículo 39 dice que cuando no se tienen las postulaciones en el género femenino se podrá recurrir a la participación de mujeres de otros territorios”, enfatizó.