ChatGPT puede ser activado con la voz, para ello solo tenemos que usar la app del móvil y pulsar en el botón de auriculares que hay en la parte inferior derecha.

Eso significa que podemos tener conversaciones amplias sin necesidad de usar el teclado, lo que abre las posibilidades a que tengamos un profesor en cualquier momento del día.

En esta ocasión os explicaré el truco para que sea vuestro tutor de inglés personalizado. Solo le tenéis que decir lo siguiente:

Una vez hecho eso, su respuesta, en ChatGPT 4, es:

I’m ready to help you practice your English! I can certainly help with corrections and suggestions on how to say it better. Feel free to start whenever you’re ready!

Ahora comienza la fiesta. Para probarlo, le digo en inglés que quiero ir a Turquía el próximo mes y que quiero preparar el viaje, pero lo digo con algunos errores:

Me corrije y me dice:

To express that in English, you could say, «I want to travel to Turkey next month and I want to prepare.» Your sentence is already quite good, but in English, it’s common to use «next month» to indicate a specific time in the near future. Is there anything specific you need to prepare for your trip?