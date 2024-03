Conoce la nueva Navi 2024 en Expoauto y comparte la nueva campaña de Honda Challenge

Desde las instalaciones de la ExpoAuto 2024 en los predios de la Fexpocruz, Honda, una vez más hace presencia en esta prestigiosa feria, la más importante del sector automotriz a realizarse en la ciudad Santa Cruz de la Sierra del 6 al 10 de marzo.

Fuente: Honda

Honda que desde décadas tiene la fidelidad de las familias bolivianas, presenta una gran campaña denominada “Honda Challenge”. Que tendrá como misión que personas se graben un video creativo junto a su moto Honda y pidan que voten por ellos en el sitio web. Las personas que quieran participar tienen que enviar su material a la página Web: www.HondaBolivia.com

La duración del concurso será de tres meses comenzando desde el 02 de marzo hasta el día 31 de mayo del presente año. Mientras la entrega de los premios será el 11 de junio. El único requisito es que sean mayores de edad, 18 años para estar habilitado. Cabe recalcar que no cuentan los like, si no los votos que se encuentran en la web ya mencionada. Para apoyarse lo pueden subir a sus redes sociales.

Los premios a premiarse serán, 3 motos Navi y 25 cupones de Bs. 500 para cada persona fiel de la marca que participe de la jugosa competición. Esta contienda estará regulada por la Autoridad del Juego, (AJ). A su vez, presentaran en la muestra ferial la nueva “Navi 2024”. Para todo el público en general será una grandiosa innovación para los amantes de los vehículos de dos ruedas.

Lo más llamativo y atractivo de Honda, para los gerentes comerciales, Carlos Viruez y Jesús Tudela, es que habrá la facilidad de créditos directos, cuotas bajas y pagos accesibles, para todo aquel que quiera obtener una de las marcas que caracteriza a la empresa. Así poder ser parte de esta gran familia de motocicletas, la número uno del país.

En su 15° versión de la ExpoAuto, Honda mostrara novedad, exclusividad y una variedad de opciones en un mismo escenario. Para Carlos Viruez estar en esta exposición de motores, muestra el compromiso con la vanguardia de estar en los mejores eventos del país. “Es una vitrina a la oferta que se genera con las demandas de la población, es por eso que la marca siempre ofrece multitudinarias opciones para todo aquel que quiere un buen servicio” señala el gerente comercial.

Este año Honda, seguirá trabajando para seguir siendo la primera elección a la hora de adquirir un medio de transporte, haciendo énfasis en la calidad de las motos y su excelente servicio post venta. “Los invitamos a seguir siendo parte de la familia más grande del mundo, acompañados de la mejor marca de motocicletas que la catalogan como la marca preferida de todos” añade con entusiasmo, Jesús Tudela, gerente comercial.

El stand de Honda, estará abierto desde las 17:00 hasta las 00:00 horas para que los asistentes puedan disfrutar de la magia del Honda Challenge y así de la feria automotriz mas influyente de la región, ofreciéndoles precios estándares al mercado boliviano con garantía de primera calidad.