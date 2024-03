Del Castillo descarta traslado de Camacho a Santa Cruz, propone a jueces iniciar juicio en Chonchocoro

Fuente: Video BTV/ABI

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ratificó este jueves que no existen condiciones para trasladar al privado de libertad Luis Fernando Camacho a Santa Cruz, por lo que propuso a los jueces trasladarse a Chonchocoro, en La Paz, para continuar con el proceso por el caso “Decretazo”.

“No va a ocurrir ese traslado (de Camacho a Santa Cruz), no hay condiciones de seguridad, no hay el beneplácito de los otros jueces y, por tanto, no vamos a poner el riesgo la vida y la integridad del pueblo boliviano una vez más por la culpa de una persona”, afirmó en declaraciones a DTV.

Del Castillo recordó que el suspendido gobernador tiene otros procesos en curso, y que ningún otro tribunal dio su aquiescencia para su trasladado a Santa Cruz, considerando, además, que el caso Golpe de Estado I ya fue radicado en el Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz.

Si “los jueces de Santa Cruz quieren aplicar el principio de inmediatez de sentenciarlos, ellos pueden aplicar jurisprudencia antigua y trasladarse a Chonchocoro, y les vamos a dar todas las condiciones y garantías de seguridad”, planteó.

En febrero, el Tribunal Departamental de Justicia de la ciudad de Santa Cruz determinó el traslado de Camacho a la capital cruceña para la instalación del juicio del caso “Decretazo” el 11 de marzo. La audiencia no pudo instalarse y se la aplazó para el 11 de abril.

Ese proceso se refiere al Decreto departamental 373, de marzo de 2022, que Camacho firmó cuando viajó a Brasil delegando sus funciones de gobernador a su hombre de confianza, el entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, cuando correspondía que el entonces vicegobernador Mario Aguilera asuma funciones, lo que vulneró el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

Como consecuencia de informes de Inteligencia de la Policía y el rechazo de los reos de Palmasola al arribo de Camacho no fue posible el 11 de marzo. La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, argumentó en ese entonces que no se podía iniciar el juicio contra Camacho porque no se hicieron las notificaciones respectivas y se cometieron varias “deficiencias procesales”.

Ante ese panorama, el Tribunal Octavo de Sentencia determinó diferir el juicio contra Camacho para el 11 de abril.

Camacho guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, departamento de La Paz, por el denominado “caso Golpe de Estado I”, proceso activado por la exdiputada Lidia Patty.

