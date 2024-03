Diputado Astorga solicita información al Sereci sobre supuesto hijo de Morales

«El que hace todos los actos es mi excompañero (refiriéndose a Morales). Él me ha llevado a que vayamos a hacer el registro. Los dos hemos ido, como ha declarado la oficial de registro civil”, dijo Zapata en el juicio.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga solicitó información al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que el Servicio de Registro Cívico (Sereci) certifique el presunto nacimiento de un hijo de Evo Morales, tras las últimas declaraciones de Gabriela Zapata.

La petición de informe escrito ha sido dirigida al presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, para que el Sereci entregue información acerca del registro de nacimiento de un presunto hijo del exmandatario.

Astorga espera que el Sereci informe acerca del certificado de nacimiento del niño, sobre los testigos que participaron del acto de inscripción y, finalmente, si hay un certificado de defunción.

Después de 8 años, la justicia reactivó el caso denominado Zapata. El 2016, estalló el escándalo, el periodista Carlos Valverde reveló que Gabriela Zapata en ese tiempo gerente comercial en la empresa chima CAMCE, que tenía millonarios contratos con el Estado, había sido pareja de Morales y que de la relación nació un niño.

La información salió antes del Referéndum del 21 de febrero por la modificación de la Constitución que buscaba que Evo Morales y Álvaro García Linera vuelvan a repostular en las elecciones nacionales, porque la carta magna prevé la reelección por una sola vez de manera continua.

Las versiones del supuesto hijo de ambos fueron diversas, que existía, que no existía, que había muerto, entre otros. Sin embargo, en mayo de 2016, la jueza del juzgado Segundo Público de la Niñez y Adolescencia de La Paz, Jacqueline Rada, falló por la “inexistencia física comprobada del niño”.

“Luego de la valoración de las pruebas en aplicación plena de la Constitución Política del Estado (…) y la Convención sobre Derechos del Niño (…) falla declarando improbada la demanda de fojas 17 al 19 de obrados por inexistencia física comprobada del niño; acción interpuesta por los apoderados del ciudadano Juan Evo Morales Ayma en contra de la ciudadana Gabriela Zapata Montaño”, dice la resolución.

No obstante, el tema reflotó en el marco del juicio por trata de personas, la demanda fue interpuesta porque en ese tiempo se habría usado a un niño para hacerlo pasar como el hijo de Morales. En la audiencia del martes, la exgerente de la China CAMC reafirmó que el hijo había nacido y que fue anotado en Registro Civil junto a Morales.

«El que hace todos los actos es mi excompañero (refiriéndose a Morales). Él me ha llevado a que vayamos a hacer el registro. Los dos hemos ido, como ha declarado la oficial de registro civil”, dijo Zapata en el juicio.

La mujer también pidió este jueves que el expresidente Morales comparezca para declarar en el caso. “Solicito que mi excompañero venga aquí a comparecer y diga lo que realmente ha sucedido. La Fiscalía se ha abocado a cumplir la gestión de un grupo de personas que me ha manipulado, con el que yo he tenido marcadas diferencias, porque no puede ser que, por presiones políticas, por una postura de salvar un referéndum, que se ha perdido, Gabriela Zapata tiene que ser la culpable”, sostuvo.

