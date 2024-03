El municipio de Colomi retiene cajas censales y pide presencia de autoridades nacionales

Las autoridades municipales de Colomi, además de representantes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcb) determinaron retener las cajas censales hasta que el director ejecutivo nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), y los viceministros de autonomía y planificación se hagan presentes en Colomi.

Fuente: Los Tiempos

De acuerdo con el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Campesinos de Colomi, Ever Guarachi, el INE no respetó el convenio firmado en enero de este año; además, el material censal llegó a las comunidades cerca del mediodía de sábado, 23 de marzo, y eso generó susceptibilidad en los comunarios.

“En la reunión de sectores sociales que se realizó (el domingo) se determinó no dejar salir de Colomi las cajas censales hasta que bajen a nuestro municipio el director nacional del INE y los viceministros para que nos expliquen lo que pasó durante el censo, hay comunidades que no se censaron y eso se debe a los problemas que ellos generaron”, sostuvo Guarachi.

En caso que los viceministros y el director nacional del INE no se hagan presentes en Colomi hasta el miércoles, el voto resolutivo de la reunión del domingo pasado establece el bloqueo de la carretera al oriente desde el jueves.

Por su parte, el diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS), Grobert Nogales, aseguró que el material censal que llegó a las comunidades tenía el código de otro municipio, situación que generó molestia en más de 50 comunidades.

Voto resolutivo

La reunión de las organizaciones vivas de Colomi en el que participaron el alcalde, los concejales y los técnicos del municipio Colomi, resolvió: Primero, “exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados, en caso de no hacerlo, se remitirán a la fuerza social; además, mientras no se cumplan los cuerdos, no se realizará la entrega de las boletas censales de toda la jurisdicción del municipio de Colomi, hasta que las autoridades nacionales den una solución”.

Segundo, “se pide la presencia en Colomi del viceministro de autonomías, del viceministro de planificación, del INE nacional y departamental, hasta el 27 de marzo, en caso que no sean atendidas esas peticiones, como organizaciones sociales viva ingresaremos a un bloqueo indefinido de caminos de manera inmediata”.