El Plan Tres Mil inicia proceso para convertirse en municipio ante los líos de titulación

Carmela Delgado, Deisy Ortiz Duran.

Fuente: El Deber

Aseguran que muchos pagaron por los lotes que ocuparon tras el traslado y, como prueba, muestran los recibos de pago que hicieron ante la Alcaldía. Señalan que, además, se aprobaron cuatro ordenanzas para la expropiación de los terrenos, pero no se concluyeron los trámites para unos 800 terrenos.

Se instalaban en carpas, abrían brechas para calles y construían la primera escuela de madera, junto a la madre Claudina Thevenet, cuando escucharon de boca de las autoridades decir que ese lugar debía ser algún día un nuevo municipio con el nombre de Andrés Ibáñez, recuerdan los fundadores que ahora se reúnen en el centro comunitario, que está próximo a la rotonda de la populosa zona para resolver sus problemas y acelerar sus demandas.

“El derecho propietario de los vecinos no está solucionado. A pesar de que son terrenos expropiados, la Alcaldía no ha cubierto el pago catastral de cada uno de los vecinos. Y no es que quieran que les den gratis los terrenos, sino que, en su momento, cada uno pagó entre 600.000 y 720.000 pesos por su lote”, dice Córdova.