En al menos cuatro regiones se registran conflictos por límites después del Censo

Fuente: ANF

Tras la conclusión del Censo de Población y Vivienda, en la comunidad de Champuyo, del departamento de La Paz; Abapó y El Torno, en Santa Cruz; y en el municipio de Colomi, en Cochabamba se registraron conflictos por límites que derivó en la retención de cajas censales y la paralización del empadronamiento.

“Nosotros hemos manifestado que mientras no exista las garantías para los censistas voluntarios, no vamos a retomar el trabajo. En la comunidad de Champullo no hemos hecho el censo por conflictos que han surgido desde el sábado 23 por la retención de la camioneta y del material censal, sobre todo de nuestros censistas porque han sido retenidos por más de seis horas”, informó el director departamental del Instituto Nacional de Estadística (INE) de La Paz, Santiago Padilla.

El sábado, el INE denunció que presuntamente se había quemado el material censal en esa comunidad ya que se produjo una disputa entre los habitantes de los municipios de Malla, Ichoca y Yaco, en la provincia Loayza, departamento de La Paz, por la pertenencia de esta comunidad.

Sin embargo, el alcalde de Yaco, César Flores, aclaró que las boletas fueron decomisadas cuando sorprendieron a censistas de Malla tratando de llenarlas en un cerro para, supuestamente, inflar las cifras de población e inscribir a cuatro comunidades que son de Yaco como si fueran de Malla.

“Ellos están inflando, hay fotos, se encontró a censadores que caminaban en el sector, había un vehículo que no tenían nada que ver en el lugar”, señaló la autoridad.

Santa Cruz

En esa región también se presentaron conflictos en El Torno, instalaron un bloqueo en la ruta a los valles cruceños, debido a que las boletas censales que fueron llenadas en esa zona pertenecen al municipio de La Guardia.

«No es una, sino 20 comunidades afectadas. Las cajas con las boletas censales tenían el código 226, de El Torno, pero era solo un parche que se puede sacar y queda el código 225 de La Guardia», denunciaron los pobladores.

Un segundo conflicto se registró en la comunidad de Abapó, los bloqueadores determinaron instalar un segundo punto de bloqueo en la vía internacional entre Bolivia y Argentina, así como con poblaciones del sur del país.

Los comunarios están molestos y argumentaron que las boletas censales llegaron con códigos del municipio de Gutiérrez y no de Cabezas, al que aseguran pertenecer.

“Es el segundo día de bloqueo que se registra en Santa Cruz, en la ruta 9 en el puente de Abapó (…) La venta de los pasajes hacia Argentina se ha suspendido porque no hay paso, mientras que los pasajes a Chuquisaca y Tarija la venta es condicional ya que existe cuartos intermedios cada cierto tiempo”, informó uno de los funcionarios de la terminal de Santa Cruz.

En Cochabamba

Entre tanto, los pobladores del municipio de Colomi, en el departamento de Cochabamba, retuvieron al menos dos cajas con boletas censales debido a que se encontrarían con el código censal de Villa Tunari.

“Vinieron llorando y amenazando con sacarme de la Alcaldía, por eso han definido que esas boletan no van a salir del municipio hasta que solucionen este problema”, afirmó el alcalde de ese municipio, Félix Veizaga, en una entrevista con Erbol.