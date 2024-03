¿Es válido o no el congreso del MAS del ala arcista? El TSE tiene la última palabra

El congreso, convocado por el ala arcista del MAS para las próximas semanas, es crucial porque podría definir quién será el candidato a las elecciones de 2025, en Bolivia



Fotografía de archivo de masistas reunidos en encuentro. Foto: Opinión





Fuente: Brújula Digital

En medio de la división que afecta al Movimiento al Socialismo, las facciones arcistas de las organizaciones matrices que componen el partido han convocado a un congreso nacional en El Alto, previsto para la primera semana de mayo.

El congreso es crucial porque podría definir quién será el candidato a las elecciones de 2025. Si el ala arcista logra realizarlo podría establecer a Luis Arce como nuevo jefe del partido y candidato, con lo que Evo Morales quedaría marginado. Luego debería esperarse a que el Tribunal Supremo Electoral establezca si el encuentro tuvo o no validez.

Evo Morales, el jefe actual, convocó a un congreso en octubre pasado en Lauca Ñ, Chapare, pero fue declarado nulo por el Tribunal Supremo Electoral debido a algunos tecnicismos. El órgano electoral le solicitó a Morales convocar a uno nuevo, pero no lo ha hecho porque ya no controla a las organizaciones matrices, que están afectadas por dirigencias paralelas impulsadas por el Gobierno.

Así, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), son las que tienen que participar en cualquier congreso del MAS, según su estatuto. Sin embargo, la pregunta que surge es si ellas pueden convocar a dicho encuentro.

El artículo 13 del Estatuto Orgánico del MAS establece que el congreso nacional del partido debe ser convocado por la “Dirección Nacional” previo “consenso” con las organizaciones matrices. Evo Morales está al frente de la dirección nacional, mientras Luis Arce tiene el apoyo de algunas organizaciones matrices, que ahora están divididas. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) será la instancia que defina si el congreso convocado por las organizaciones afines al presidente Arce tiene o no validez.

“El Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada (2) dos años, será convocado públicamente, con un plazo máximo de noventa (90) días y mínimo de sesenta (60) días antes de su realización, por la Dirección Nacional del MAS-IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”, detalla el artículo 13 del estatuto orgánico masista. Ese plazo se cumplió en 2019.

El pasado 19 de marzo, los representantes de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Bartolinas Sisa e Interculturales presentaron ante el TSE una nota de solicitud de supervisión del congreso arcista del MAS convocado para los días 3, 4 y 5 de mayo.

Virginia Velasco, senadora del ala arcista, aseguró que el congreso nacional que se desarrollará entre el 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto tiene plena validez. “Está convocado por nuestras organizaciones sociales legítimas, legalmente constituidas ante la COB (Central Obrera Boliviana) y al Ministerio de Trabajo. (…) Ellos están convocando bajo el estatuto Orgánico”, afirmó.

Sin embargo, el estatuto también establece que debe ser convocado por la dirección nacional. Para Velasco este requisito también se cumple. “Sabemos que están convocando los de la dirección nacional, compañeros que son parte del MAS – IPSP nacional”.

Pero no está convocado por Evo Morales y la senadora dijo que se lo “notificó”. “El instrumento político no es de él, es de las organizaciones sociales, juventudes, Bartolinas, mineros… de todos. No hay dueño del Instrumento político”.

Además dijo que hay un gran vacío en la dirección nacional. “El 2023 en Lauca Ñ eligieron otra directiva, pero como eso se anuló por el TSE ahora hay un vacío en el MAS. Además, ya cumplieron dos años, ya son caducos, no habría ni presidentes ni nada”.

¿Qué dice el ala evista?

Héctor Arce, diputado del ala evista, está seguro de que “todo congreso” debe ser convocado por Evo Morales “quien es reconocido como presidente nacional del MAS”. “Cualquier congreso convocado por otra persona no tendrá la legalidad ni legitimidad”, afirmó.

Sobre el congreso de Lauca Ñ, Arce dijo que “hubo observaciones que realizó el TSE por instrucción de Luis Arce. Lo que estamos haciendo ahora es hacer respetar ese congreso. Se está acudiendo y esperando recursos jurídicos que se han presentado. Estamos a la espera de que el congreso de Lauca Ñ sea reconocido por el TSE”, afirmó.

El congreso nacional ordinario tiene la potestad de elegir a los miembros de la dirección nacional del MAS y el diputado Arce está seguro que el TSE no reconocerá a esa directiva que pueda salir, ni cualquier otra resolución o normativa que emane de ella. “Ese congreso es trucho, ilegal, movido por Luis Arce con el fin de conformar una dirección nacional paralela a la que ya existe”, afirmó.

¿Qué dice el TSE?

El vocal del Tribunal Supremo Electoral Tahuichi Tahuichi Quispe afirmó que cualquier congreso o evento de un partido político debe solicitar el concurso y supervisión del TSE. “Esa solicitud es evaluada por la Secretaría de Cámara que emite un informe. Si reúne las condiciones, los requisitos formales del reglamento de supervisión a organizaciones políticas pasa con un informe técnico a sala plena”. Si necesita una complementación o ajuste es devuelta a los proponentes.

La solicitud hecha por las organizaciones del MAS fue presentada el pasado 19 de marzo y aún se encuentra en Secretaría de Cámara. Tahuichi espera que en el transcurso de los siguientes días emita una respuesta. “Ahora está en análisis de nuestra instancia técnica y no llegó esa solicitud a sala plena. Está en análisis de secretaría de Cámara”, precisó.

Para el senador Félix Ajpi, “uno y otro sector se están equivocando” y advirtió que ello puede traer resultados “no muy buenos”. “Si este congreso no es autorizado por el Órgano Electoral, va a ser inválido como le pasó a Evo Morales en Lauca Ñ. En esa oportunidad no se cumplieron algunos puntos del Estatuto pese a que tenían autorización de realizar el Congreso”, afirmó.

BD/LE/RPU