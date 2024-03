Galerías de «fotos» creadas con IA y anunciadas en la televisión

Hoy estaba viendo el telediario tranquilamente cuando me he encontrado con una noticia algo sorprendente. Han anunciado, como noticia, la exposición de una galería de un fotógrafo famoso, una galería en la que se mostraban fotos de orquideas.

El caso es que ya me extrañó que se anunciase algo así… supongo que habría algo por detrás, porque si tienen que aparecer en las noticias todas las exposiciones de fotografía que hacen cada día en España, no acabaríamos nunca.

El secreto se desveló poco después: Muchas de esas fotos habían sido creadas con Inteligencia Artificial, no eran reales, no era orquideas, no podían provocar el sentimiento de «qué impresionante es la naturaleza«, «qué bien ha captado la cámara ese reflejo en la hoja» … no, gran parte de la colección era el resultado de un prompt, seguramente en Midjourney, seguramente parecido a «una foto en blanco y negro, con fondo blanco, de una orquidea«. Eso generaría este resultado en un minuto:

Muy parecido a lo que vi en las noticias, por cierto.

El caso es que me chirría el tema. No digo que el fotógrafo no sea bueno, de hecho sí lo es, las fotos reales que tenía eran buenas, pero rellenar la exposición con imágenes que cualquiera puede hacer en unos minutos abre las puertas a cómo podrán ser las exposiciones de «fotógrafos» del futuro, gente que no ha tocado una cámara de fotos en su vida, pero que tiene práctica con las herramientas de IA.

Creo que los fotógrafos profesionales son los principales responsables por enseñar a las nuevas generaciones la belleza de la fotografía, la paciencia, la espera, el click, el conocimiento técnico, la senbilidad… si lo que se está enseñando es «mira, ¿a qué no distingues entre lo que hago con la cámara y lo que hace el ordenador?«, será eso lo que aprendamos, y daremos un paso atrás eliminando el gen del arte que muchos llevan dentro.