Hallan a niña muerta dentro de la tubería de una piscina

Fuente: https://actualidad.rt.com

Un equipo formado por policías, bomberos y miembros de la organización sin fines de lucro EquuSearch encontraron el pasado sábado sin vida a una niña de 8 años en el interior de la tubería de una piscina del hotel DoubleTree by Hilton, ubicado al noroeste de Houston (Texas, EE.UU.), informan medios locales.

💔💔💔 | Aliyah Jaico has been identified as the girl found dead in a pipe at the hotel pool of the Doubletree on 290 at Pinemont last weekend. She was only 8. #khou11

MORE: https://t.co/h4geenpaAA pic.twitter.com/hVt76XXhaP

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) March 25, 2024