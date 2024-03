Hiperactivación de TLR7 se asocia con el Lupus Sistémico Eritematoso

Ronald Palacios Castrillo

Resumen

El SLE es la enfermedad autoinmune por excelencia ,en la que existe clara evidencia de defectos en varios genes que participan primordialmente en la identificación de células en proceso de muerte o muertas, su ingestión y ulterior degradación intracelular.

La falla en la función de estos genes resulta en la acumulación de DNA y RNA en los tejidos, alcanzando niveles que estimulan una respuesta immune innata y adaptativa específica contra los ácidos nucleicos (ANA), DNA y RNA. Se producen autoanticuerpos contra ANA, DNA y RNA que son biomarcadores del SLE y en el caso de los autoanticuerpos contra DNAds( nativo) causantes de la patología y marcador específico del paciente con SLE.

Por consiguiente, situaciones que incrementen la muerte celular en los pacientes con SLE ( exposición al sol, infecciones) pueden reactivar la enfermedad.

TLR7 es un receptor transmembrana intracelular que detecta los productos de degradación del RNA dentro de los endosomas . El complejo BORC endosómico tardío junto con la pequeña GTPasa Arl8b controla los niveles intracelulares de TLR7 regulando el recambio del receptor. Esto requiere una interacción directa entre el factor de tráfico asociado a TLR7 Unc93b1 y Arl8b.

La señalización hiperactiva de TLR7 se ha considerado durante mucho tiempo como impulsora de enfermedades autoinmunes en modelos de ratón.

Recientemente, se identificaron mutaciones de ganancia de función en TLR7 como una causa monogénica ( un solo gen afectado) de SLE en humanos.

En cuatro pacientes con lupus de inicio infantil, Wolf et al. identificaron variantes en la proteína chaperona transmembrana UNC93B1 que condujeron a la hiperactivación de TLR7 , a la producción constitutiva de interferón tipo I y a la enfermedad SLE.

Mishra, et.al.,(SCIENCE IMMUNOLOGY.Vol 9, Issue 92.DOI: 10.1126/sciimmunol.adi9575 )Identificaron una mutación UNC93B1 en un paciente con SLE de inicio en la infancia, que da como resultado una interacción BORC reducida y una acumulación endosómica de TLR7.

Por lo tanto, la falta de control del recambio de TLR7 y su consiguiente hiperactivación con RNA dentro de las células que participan en la respuesta inmune es suficiente para romper la tolerancia inmunológica a los ácidos nucleicos y desarrollar SLE.

Estos resultados resaltan la importancia de un sistema de endomembrana intacto en la prevención de la señalización patológica de TLR7 y las enfermedades autoinmunes como SLE.

En Detalle.

Los receptores tipo Toll (TLR) sensores de ácido nucleico, incluido el sensor de RNA TLR7, son responsables de la difícil tarea de reconocer y responder eficientemente al material genómico extraño mientras se mantiene la tolerancia a los ácidos nucleicos autoderivados (1).

Esta discriminación se logra mediante la localización intracelular de TLR7 dentro de los endosomas tardíos, lo que garantiza una detección efectiva del RNA liberado por los patógenos ingeridos pero limita la exposición de TLR7 a ligandos autoderivados.

Para llegar a los endosomas tardíos y volverse competente en señalización, TLR7 se basa en una interacción compleja entre mecanismos de transporte, interacciones de membrana y procesamiento proteolítico en compartimentos endosómicos ácidos (2–4).

Los estudios mecanicistas sobre la ganancia de función de TLR7 se han centrado principalmente en mutaciones programadas en TLR7 o en su homólogo B1 del factor de tráfico asociado unc-93 (Unc93b1).

Las fuentes conocidas de TLR7 hiperactivo incluyen duplicaciones del gen Tlr7 (5–7), mutaciones que aumentan la afinidad del ligando (8) o mutaciones Unc93b1 que liberan el freno de la señalización de TLR7 (9–11).

Sin embargo, no se han descrito los mecanismos reguladores de la actividad de TLR7 que involucran el orgánulo que contiene el receptor o los procesos de tráfico relacionados con el endosoma.

Los endosomas/lisosomas tardíos, desde los que emite señales TLR7, son el principal orgánulo degradativo en las células eucariotas que también sirven como coordinador central y centro de señalización de la célula (12).

Las proteínas accesorias y transmembrana se ensamblan en complejos funcionales en la membrana endosómica para orquestar la respuesta de procesos celulares clave a señales ambientales. Uno de estos complejos es el complejo relacionado con la biogénesis del complejo 1 de orgánulos lisosomales (BLOC1) (BORC), un regulador crítico de la biología de los lisosomas que controla el posicionamiento de los lisosomas dentro del citoplasma, así como la fusión de vesículas de endosomas tardíos y autofagosomas con lisosomas (13 ).

BORC está compuesto por ocho subunidades conservadas que se ensamblan en la superficie citosólica del endosoma (14).

El complejo recluta el pequeño factor de ribosilación 8B (Arl8b) de adenosina 5′-difosfato de guanosina trifosfatasa (GTPasa) que sirve como adaptador para conectar BORC a diferentes maquinarias de proteínas posteriores para mediar en el tráfico y la fusión de vesículas.

Mishra, et.al.,(SCIENCE IMMUNOLOGY.Vol 9, Issue 92.DOI: 10.1126/sciimmunol.adi9575 ) describe que tanto BORC como Arl8b son necesarios para mantener la tolerancia inmunológica mediante la regulación del recambio homeostático de TLR7.

Por lo tanto, la clasificación degradativa mediada por BORC controla el nivel intracelular de TLR7 funcional y limita la autorreactividad a los ácidos nucleicos. Para coordinar la degradación lisosomal de TLR7, el complejo BORC interactúa físicamente con TLR7 a través de Unc93b1.

Encontraron a un paciente con una mutación heterocigótica UNC93B1 que debilita esta interacción, lo que lleva a la acumulación endosómica de TLR7 asociada con SLE de inicio en la infancia.

El trabajo de Mishra y colegas destaca la importancia de un sistema de endomembrana intacto para proporcionar un recambio homeostático bien controlado de TLR7 para prevenir la activación aberrante y las enfermedades autoinmunes.

Está bien establecido que los niveles de expresión del gen Tlr7 deben controlarse estrictamente para evitar una estimulación excesiva (5–7, 35); por lo tanto, también se esperaría que los mecanismos que ralentizan la degradación de la proteína TLR7 rompieran la autotolerancia.

Identificaron el complejo BORC endosómico tardío como un componente crítico para la clasificación degradativa específica de TLR7, un proceso importante para mantener niveles adecuados de TLR7 endosómico y un umbral de activación saludable para la señalización.

La deficiencia de BORC provocó una acumulación de TLR7 endosómico en macrófagos en reposo, sensibilizando así a la célula a la activación posterior con ligandos de RNA.

La falta de efectos notables de BORC en la señalización de TLR9 podría sugerir que no todos los TLR que detectan ácidos nucleicos se degradan por la misma vía.

La evidencia experimental ha demostrado que TLR7 y TLR9 toman rutas de tráfico distintas desde el retículo endoplásmico (RE) hasta los endosomas con diferentes requisitos regulatorios (36), por lo que es razonable suponer que TLR9 atraviesa diferentes compartimentos endosómicos y, por lo tanto, no está sujeto a la regulación mediada por BORC.

Los datos sugieren que Arl8b-BORC se relaciona específicamente con TLR7 y que esta interacción es necesaria para reclutar el complejo de anclaje más general HOPS para mediar en la fusión lisosomal y la renovación del receptor.

Una duplicación de E49 en UNC93B1, que identificaron en un paciente joven con lupus, debilita la interacción entre TLR7 y el complejo BORC-ARL8B, lo que resulta en una reducción de la clasificación degradativa y la acumulación de TLR7 en los endosomas tardíos.

El alelo del paciente existe como variante monoalélica, lo que indica un efecto dominante sobre la actividad de TLR7. Sin embargo, la penetrancia de la enfermedad es incompleta, como lo demuestra la ausencia de síntomas de la enfermedad en el padre, que también es portador.

La penetrancia incompleta de la enfermedad es común para los alelos de riesgo asociados al lupus, porque también se sabe que contribuyen factores ambientales y (epi)genéticos (40). Sin embargo, tras una observación más cercana, el padre también reveló signos de inflamación de bajo grado evidentes mediante el inmunofenotipado de PBMC.

Recientemente, se han descrito familias adicionales con mutaciones UNC93B1 en distintas regiones proteicas que también provocan la enfermedad del lupus (11). Juntos, estos dos informes establecen un papel clave para Unc93b1 en la prevención de la señalización excesiva de TLR7 y la autoinmunidad en humanos.

La participación del complejo BORC en la regulación inmune no se ha descrito previamente y podría haber quedado oscurecida por el papel central que desempeña BORC en el mantenimiento de la integridad neuronal. A pesar de su expresión ubicua, el complejo BORC-Arl8b es particularmente importante en el transporte de vesículas de largo alcance dentro de los axones (41).

Como resultado, los ratones con función BORC atenuada desarrollan distrofia axonal progresiva y función motora deteriorada (42). Los ratones KO globales de subunidades BORC individuales o Arl8b no son viables (22, 42–44).

Estos estudios en animales dan motivos para predecir que los humanos con función BORC atenuada presentarían principalmente trastornos neurodegenerativos, que, en particular, con frecuencia coexisten con enfermedades autoinflamatorias o autoinmunes y a menudo comparten variantes y vías genéticas (45).

Esto también podría explicar por qué hasta ahora no se han asociado mutaciones BORC con enfermedades autoinmunes en estudios de asociación de todo el genoma.

El complejo BORC-Arl8b facilita múltiples funciones celulares, y los autores mostraron que no todos los tipos de células utilizan estas funciones por igual.

En las células HeLa y otras líneas celulares epiteliales, BORC regula el posicionamiento de los lisosomas y la autofagia (14, 20), mientras que en los macrófagos, su función principal parece ser la clasificación de la carga endocítica y biosintética en lisosomas.

La misma función parece aplicarse a las células dendríticas, en las que la deficiencia de Arl8b retrasa la maduración lisosomal y la entrega de carga a los lisosomas, lo que resulta en una reducción de la destrucción microbiana y la presentación de antígenos (23).

Los macrófagos primarios derivados del hígado fetal de ratones Borcs7 KO tampoco muestran diferencias en la posición de los lisosomas, de acuerdo con nuestros datos (42).

En las pDC estimuladas por TLR7, Arl8b controla el tráfico de vesículas que contienen TLR7 hacia la periferia celular para la inducción de IFN tipo I (46), un fenómeno que no observamos en los macrófagos, presumiblemente debido a su incapacidad general para inducir IFN tipo I en respuesta a la estimulación TLR7.

