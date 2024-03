Horóscopo y predicciones del lunes 18 de marzo

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu panorama sentimental no puede ser más auspicioso, hoy limarás asperezas y lograrás estabilizar y fortalecer tu relación. Llegarás a un buen acuerdo y participarás en una sociedad en la que habrá apoyo y confianza Número de suerte, 12.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Estarás exigente y querrás imponer tus decisiones, tu pareja no aceptará tus actitudes caprichosas, te costará aceptar que no podrás hacer lo que quieres. Tu talento para los negocios harán de hoy un gran día en asuntos económicos. Número de suerte, 3.