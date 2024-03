La historia se repite. El soporte de Windows 10 se acaba dentro de un año y los viejos dolores de cabeza vuelven para Microsoft

Ya han pasado varios años desde que Windows 11 llegó a nuestros dispositivos con muchas polémicas a sus espaldas, como ejemplo el requisito de contar con TPM 2.0. El objetivo de Microsoft, al igual que cualquier otra tecnológica, es que todo el mundo apueste por su software más reciente al contar con las últimas mejoras de seguridad y también de funcionalidad. Pero esto no está ocurriendo con Windows 11.

Lo que está pasando es claro: la gente se está quedando en Windows 10 y no está actualizando a Windows 11. Las razones son muchas, siendo una de ellas el miedo a dar el salto por los problemas que pueda surgir. Pero otra también muy importante es precisamente las exigencias de Microsoft en materia de hardware para poder instalar la actualización. Y esto es un problema muy relevante ahora que se acerca el fin del soporte de Windows 10.

WINDOWS 10: 9 TRUCOS MUY ÚTILES y POCO CONOCIDOS

Microsoft revive sus fantasmas del pasado

Según los últimos datos publicados, en enero de 2024 Windows 10 estaba instalado en el 66,45% de los ordenadores mientras que Windows 11 estaba en el 27,83% de los PC. Estamos viendo una diferencia en la cuota de mercado que supera el doble entre ambos sistemas operativos, y hace que enciendan todas las alarmas cuando a finales de 2025 se acabe el soporte de Windows 10.





En concreto la fecha más importante a recordar en este caso es el 14 de octubre de 2025, cuando el soporte para Windows 10 se verá finalizado. A partir de ese día todos los usuarios que sigan en esta versión de software van a dejar de recibir las actualizaciones de seguridad. Esto hará que miles de usuarios queden al ‘descubierto’ en materia de ciberseguridad. Y obviamente es un gran problema para Microsoft que está tratando de forzar esta actualización.

Pero este no es un problema nuevo para Microsoft. En la historia de sus lanzamientos se ha vivido algo muy similar. Nos referimos concretamente al momento en el que en el mercado teníamos Windows 8 y 10 listos para ser instalados en miles de dispositivos, pero los usuarios seguían instalados en Windows 7.

Para hacernos una idea, Windows 10 tuvo que esperar un total de 3 años y medio para lograr superar a un Windows 7 que estaba realmente inflado. Y todo esto superando con creces a Windows 8 y 8.1, aunque esto es algo realmente esperable por el desastre que supusieron estas dos versiones.

El último mes de 2018 fue el momento en el que Windows 10 consiguió la cuota de 39,22% mientras que Windows 7 se quedaba en un segundo puesto con el 36,90%. Pero en ese momento el fin de soporte de Windows 7 estaba aún «lejos», ya que se produjo un año después, el 14 de enero de 2020. Igualmente, todavía quedaban millones de usuarios en Windows 7 a un año vista del final de su soporte. Exactamente igual que ahora.





Si nos trasladamos a enero de 2018 se podía observar como Windows 7 tenía un 42,39% de la cuota de mercado y para diciembre se ubicó en el 36,90%. Una diferencia del 5% de manera interanual que si se aplica ahora a Windows 10 vamos a comprobar que efectivamente se llegará a tener millones de PC con una versión de software insegura.

En la actualidad vemos como la diferencia sigue siendo realmente acusada, y además las tendencias apuntan a que, salvo sorpresa, no se vaya a producir el sorpaso de manera temprana. En aquel momento Microsoft tuvo que hacer un ejercicio de transmitir confianza con la robustez del sistema operativo, pero en esta ocasión tenemos un problema extra con el hardware.

Ahora mismo hay muchos dispositivos antiguos que aunque quieran actualizar a Windows 11 no van a poder por compatibilidad. Aquí entran aquellos que tengan un hardware antiguo y que no cuenten con una CPU compatible o que no tenga el sistema de seguridad TPM 2.0. Y esto es algo que a priori parece que no va a terminar cambiando al no registrarse movimientos por parte de Microsoft.

De esta manera Microsoft vuelve a tener muchos problemas encima de la mesa con respecto a la seguridad de sus usuarios. Si bien, como también ocurrió con la historia de Windows XP que antes de retirarse contaba con el 51% de cuota de mercado, muchas personas esperaran a los últimos días para dar el salto. Pero lo importante en los tiempos que corren es contar con la máxima seguridad posible en forma de actualizaciones periódicas.

Portada | Panos Sakalakis

En Genbeta | Estas son las claves genéricas de Windows 10 y 11: qué son y cómo usarlas al instalar