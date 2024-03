La Procesión de La Paz estrena su título de Patrimonio Cultural Inmaterial de Bolivia

Creyentes de la fe católica protagonizaron este viernes la Procesión del Santo Sepulcro en la ciudad de La Paz, que en esta oportunidad tiene un motivo de celebración puesto que estrena el título de Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia.

El título patrimonial fue dispuesto mediante la Ley 1538 de noviembre de 2023 como “expresión espiritual y celebración religiosa que congrega a la población católica, revalorizando las prácticas, técnicas y conocimientos tradicionales, transmitidos de generación en generación”.

En virtud a dicha norma, las bandas de las Fuerzas Armadas fueron parte de la actividad religiosa.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, destacó la presencia de las Fuerzas Armadas, porque considera que enaltecieron la Procesión.

La actividad religiosa también retomó su recorrido tradicional en el centro paceño, por donde se trasladó a las imágenes que son veneradas por la población católica.

El alcalde Arias lamentó la ausencia del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

“No se trata de ganar o perder, es un tema de fe. Si tú tienes fe, vienes; si no tienes fe, no vienes. Entonces te mueve la fe, no creo que tenga uno que ganar o perder tiene que hacerlo según su conciencia y lo que cree”, expresó, según nota de prensa del municipio.