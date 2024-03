Lu de la Tower está enamorada y asegura que “todas las personas tienen derecho a rehacer su vida”

“Estoy empezando una nueva etapa, estoy demasiado feliz, es algo que no quería hacer público hasta mientras porque era algo muy privado”, dice Lu de la Tower, que hace menos de un mes se estaba luciendo en el Carnaval de Oruro.

justify;»>Ante los comentarios sobre su anterior relación, aseguró que esa persona ya está en pareja desde julio del año pasado y como sucedió con él, todos tienen derecho a darse una nueva oportunidad en el amor.

“Creo que como todas las personas tienen derecho a rehacer su vida, yo también tengo todo el derecho de hacerlo”, señaló de forma contundente.

Si bien, Lu confirmó que está en una relación, decidió no revelar el nombre del afortunado para conservar su privacidad. “No lo voy a etiquetar jamás porque no, porque no vuelvo a salir con alguien público”, señaló.

Sin embargo, dejó entrever que su pareja no vive en Bolivia y que trabaja en otro ámbito distinto al artístico, lo que cree ha servido para que se complementen mejor.