Mercado Mutualista: el Ejecutivo debe explicar el lunes por qué se entrepapeló un documento clave y cómo asumirá la defensa de los terrenos

Según Medrano, durante más de un año la comuna no presentó ninguna documentación sobre su supuesto derecho propietario ni al Concejo ni a la justicia, y de pronto ahora aparece un recibo de pago de 1994 que había sido ‘entrepapelado’ y que demuestra que la comuna sí pagó por una parte de los terrenos.

«Ahora aparece un recibo, todavía mal hecho porque el terreno del Mutualista mide casi 50.000 metros cuadrados y el recibo es solo por 9.000 metros cuadrados y el nombre que está puesto no tiene ningún registro. Todos los demás asientos cuentan con el número de testimonio, fecha, etc, pero en este documento solo indica ‘Hermanos Domínguez’ y no resalta nombre ni número de testimonio, ni título como para disimular algo», manifestó el concejal.