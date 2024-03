Niño construye «rayo de la muerte» de Arquímedes, y funciona

Un adolescente canadiense podría haber resuelto el milenario enigma del ‘rayo de la muerte’ de Arquímedes. ¿Realidad o mito? Su experimento reaviva el debate sobre una de las leyendas más fascinantes de la antigüedad.

Fuente: DW

Arquímedes, el célebre inventor y matemático griego del siglo III a.C., ha sido objeto de fascinación a lo largo de los siglos por sus contribuciones fundamentales a la geometría, el cálculo y la teoría de números, así como por sus innovadoras invenciones, tales como la bomba de tornillo y un avanzado sistema de poleas. Su descubrimiento de los principios de flotación es, quizás, su aportación más reconocida.

Sin embargo, una de las historias más intrigantes en torno a Arquímedes es la leyenda de su «rayo de la muerte», un dispositivo que supuestamente le permitió incendiar barcos romanos utilizando el reflejo de los rayos del sol durante el asedio de Siracusa entre 214 y 212 a.C. Esta historia ha generado escepticismo entre los historiadores por la falta de pruebas concretas, persistiendo la división de opiniones sobre la viabilidad de tal invento.

Recientemente, Brenden Sener, un estudiante de secundaria de Ontario, Canadá, ha aportado nueva luz a este antiguo debate. Para su proyecto de feria de ciencias, Sener experimentó con una versión a menor escala del rayo de la muerte, descubriendo que era posible incrementar significativamente la temperatura de un objetivo mediante la concentración de luz. Su trabajo sugiere que el uso del dispositivo en combate podría haber sido plausible.

