Nuevo dron militar iraní puede transportar hasta 13 bombas a una larga distancia

Fuente: https://actualidad.rt.com

Irán presentó su nuevo vehículo aéreo no tripulado de media altitud y larga duración en la feria internacional de armas DIMDEX (celebrada a principios de este mes en Catar), el cual tiene la capacidad de transportar 13 bombas a una distancia de hasta 1.600 kilómetros, informó este sábado The Wall Street Journal.

Se trata del dron de combate Shahed 149 Gaza, que fue presentado oficialmente en mayo de 2021 y entregado un año después a la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní. La aeronave se desarrolló a partir del modelo Shahed 129, que puede transportar solamente cuatro explosivos.

BREAKING

Iran exhibited a large amount of military equipment at DIMDEX in Qatar

The picture shows the replica of Shahed 149 UAV named #Gaza, which was displayed for its first international appearance at the #Iran‘s pavilion in Doha (DIMDEX 2024) in Qatar. pic.twitter.com/IjL31roDp0

— Vivi Veyonce (@ViviVeyonce1) March 5, 2024