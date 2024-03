Polémica por el cordón ecológico revela que hace 10 años duerme un proyecto para regular su protección

Fuente: UNITEL

En marzo, una de las zonas más populares de Santa Cruz celebra su aniversario, se trata del Plan 3000, cuyo origen se atribuye a una de las peores tragedias que han vivido los cruceños: el desborde del río Piraí en 1983. El turbión destruyó todo a su paso y dejó sin hogar a miles de familias, que tuvieron que ser reacomodadas en la zona este de la capital cruceña, dando origen a la ciudadela.

Rolando Schrupp, expresidente de Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), advirtió que si el cordón ecológico llega a lotearse estaríamos muy cerca de vivir una tragedia similar.

“Esta zona no es un capricho, no es porque nos gusten los arbolitos, es porque protege a la ciudad del río, de un evento que ya sucedió y que dejó cientos de muertos y miles de familias damnificadas con la riada del 83”, explicó en una entrevista con la red UNITEL.

Mancha urbana

A mediados de febrero, a través del concejal cruceño de Comunidad Autonómica, Federico Morón, se conoció que desde la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra se había puesto en marcha un proyecto para ampliar la Mancha Urbana e incluir el cordón ecológico en ella.

La secretaria municipal de Planificación, Andrea Daza, reconoció que existía un trámite, que data de las anteriores gestiones, pero aseguró que incluir el cordón ecológico dentro de la mancha urbana no significaba que se iba a urbanizar la zona.

“El hecho de homologación de la mancha urbana no significa que se va a urbanizar”, aseguró a tiempo de indicar que la intención de incluir al cordón en la mancha urbana es tener una mayor tuición sobre el área protegida.

Pero estas palabras no tranquilizaron a los especialistas. La posible urbanización causó preocupación en expertos, uno de ellos el arquitecto Fernando Prado, que puso en la mesa un tema que era poco conocido: hace una década que existe un proyecto técnico definitivo para conservar el parque metropolitano en la zona del cordón y normar su protección.

“El cordón ecológico no va a estar asegurado hasta que el Gobierno municipal (de Santa Cruz de la Sierra) no haga público el proyecto técnico definitivo del Parque Metropolitano”, señaló el urbanista Prado, remarcando que esta zona “no se puede lotear” y el área “no es urbanizable”.

Según explica Prado, este proyecto ya fue modificado en tres ocasiones durante la década, pero hasta ahora no ha sido elevado al Concejo Municipal para su tratamiento.

Más de $us 3.000 millones en intereses

Según Schrupp, el cordón ecológico es un sitio de especial interés, pese a su categoría de protección, para los urbanizadores por su ubicación.

“Son 7,5 millones de metros cuadrados que entrarían dentro de un área urbanizable (con la inclusión en la mancha urbana). A cualquier precio que usted le quiera poner, a 400 o 500 dólares en promedio (el metro cuadrado), estamos hablando de más de 3.000 millones en intereses inmobiliarios”, sostuvo.

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, sospecha que detrás de estos intereses de urbanizar esta área también se han implicado autoridades políticas.

Solo unos días después de conocerse que los trámites referidos a la mancha urbana estaban en marcha se reunieron el gobernador de Santa Cruz en suplencia, Mario Aguilera, y el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández.

Matkovic aseguró que este encuentro se hizo por un trabajo que vienen haciendo hace tiempo el alcalde Fernández con Aguilera para “entrarse al cordón ecológico”. “Esa reunión fue para entrarse al cordón ecológico”, insistió.

El gobernador en ejercicio Aguilera reconoció que el tema del cordón fue abordado, pero fue con miras a profundizar el tema medioambiental, sustentabilidad, calidad de vida, el servicio ambiental que presta a más de dos millones de habitantes, la infraestructura de protección que presta la Gobernación a través del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) y el tema de seguridad.

Trámite en pausa

Según la secretaria municipal Daza, en estos momentos el tema de la mancha urbana ni siquiera está en curso y está en pausa a la espera de la realización de un trabajo de análisis técnico con distintos actores involucrados.

“Se va a dar una pausa hasta definir lo que van a concluir las mesas técnicas, vamos a informar lo que significaría la ampliación de la mancha urbana, esto no significa que serán áreas urbanizables, es un mensaje errado e incorrecto”, explicó Daza.

Prado aseguró que mientras el proyecto que trabajaron desde hace una década en la Alcaldía, en la gestión del entonces alcalde Percy Fernández, no esté aprobado y no sea presentado al Concejo Municipal, el cordón “está en peligro” de que cualquier autoridad comience a hacer cambios porque la población no conoce nada.

Son más de 10 años que se está trabajando, que hay proyectos para el cordón ecológico, según el arquitecto, pero “inexplicablemente el Gobierno municipal no aprueba definitivamente ningún plan” y la zona sigue “en el limbo”, pese a que existen leyes y decretos que definen a este espacio como un área protegida.