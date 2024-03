Premios Oscar 2024: los mejor y peor vestidos de la alfombra más esperada del cine mundial

El Dolby Theatre de Ovation Hollywood se convirtió en pasarela para recibir a la 96ª edición de los galardones más esperados de las estrellas de la pantalla grande internacional. La opinión de los reconocidos diseñadores Pablo Ramírez, Roberto Piazza y Patricia Profumo a Infobae

La alfombra roja de los Premios Oscar es el evento más esperado por todas las estrellas del cine internacional. Es el momento indicado para que cada uno despliegue, en un marco único, todo su glamour y talento. Sin embargo, la pasarela en que se convirtió el Dolby Theatre de Ovation Hollywood, también contó con algunos estilos que, bajo la atenta mirada de los expertos, no fueron del todo acertados.

En esta edición 96, los reconocidos diseñadores Pablo Ramírez, Roberto Piazza y Patricia Profumo analizaron cada uno de los estilos y brindaron su destacada mirada ante cada una de las elecciones de los participantes de la entrega 2024 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Un evento en el que las celebrities de la pantalla grande optaron por looks bajo la premisa de “Menos es más”.

Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de los Premios Oscar 2024

Carey Mulligan

Carey Mulligan fue la gran elegida por los tres diseñadores. Es que la actriz nominada por ‘Maestro’ recibió puros halagos. Según detalló Ramírez, “me parece una gloria. Es un Balenciaga original, un estilo que habla de cuando hay un creador verdadero y talentoso detrás de algo, que trasciende todo. Ese vestido debe ser de los años 50, el original. Y estamos en el 24 y se la ve espléndida”.

Bajo la lupa de Piazza, “el vestido es precioso, con una falda plisada que puede ser organza o tul, muy al estilo de Dior. Los guantes son imprescindibles para mantener la elegancia. El peinado corto complementa perfectamente el conjunto. Aunque no sé si hay reglas para los Oscar, habría agregado un collar llamativo. En general, la persona luce maravillosa, pero el vestido es difícil de llevar debido a su exigencia en la figura. Parece ser de terciopelo con tul plisado. Es hermoso pero complicado de lucir”.

Por su parte, Profumo indicó: “Maravilloso traje digno de una Red Carpet Internacional, aplausos de pie. Este es el claro ejemplo de adoptar un outfit básico y clásico, pero con diseño. Eso hace que no pases desapercibido ante la majestuosa Gala del Cine más famosa de la historia. Una asirenada en negro con terminación en pétalos que devienen en una base color crudo en godet de tul francés, como detalle unos altos guantes negros que completan un exquisito outfit”.

Bradley Cooper

Para Piazza, Cooper es “un hombre que brilla por su belleza. A mi entender, le hubiera tenido que poner un moño o algo porque es una gala y amerita smoking. En este caso, el hombre es bello, hermoso, alto, perfecto y todas las de ganar. Pero bueno, en este caso, austeridad y sobriedad fue demasiado simple. Lo salva su fama y su belleza”.

Zendaya

En palabras de Ramírez, Zendaya “tiene como un plus, que ella es increíble. Ese vestido de Armani que solamente ella se lo podría poner y quedarle bien, porque como que el motivo del estampado, del bordado, solamente a Zendaya le puede quedar bien. No puede estar más hermosa, espectacular y glamorosa”.

Patricia Profumo sobre Vanessa Hudgens: “Aquí vemos un clásico vestido invernal negro con cuello y mangas levemente asirenado pero con importante arrastre. Es espectacular el diseño para una embarazada, cómodo y muy sofisticado, aportando con un excelente make up y cara despejada. Muy buena elección”.

Anya Taylor-Joy

Bajo la atenta mirada de Piazza, el estilo de “Anya Taylor-Joy, que es vestido es espectacular, una copia del Christian Dior de los años 40 y 50, con un trabajo minucioso de bordado de pétalos” tuvo puntos reprochables. “El pelo lacio no le favorece, dada su falta de volumen y la desproporción con su cadera. Aunque el vestido es maravilloso, no es adecuado para alguien con una espalda y hombros pequeños. La falta de joyas también contribuye a la falta de equilibrio visual entre la parte superior e inferior del cuerpo. En resumen, el vestido es impresionante, pero no es adecuado para ella debido a sus características físicas”.

Mientras que para Profumo, “lleva una imponente pieza en organza completamente bordada con piedras en gris, azabaches y cristales tanto en el top strapless como en la falda, formando escamas con cada pieza. Un increíble traje de Haute Couture estelar, digno de esta joven celebridad. Aunque para su rostro y colorimetría, un color más oscuro para su cabello le sienta mucho mejor.”

Mientras que Ramírez aseveró: “Ana, me encanta. Me parece hermosísima, pero el vestido no me gusta. No me gusta el color, el corte, el corset me parece medio largo. Me parece que es un vestido de Dior. Hay uno que es icónico de Dior original, con línea A evasé. Es como que retomó los detalles de esos pétalos en esta versión que a ella me parece hermosa, pero el vestido no me gusta ni favorece”.

