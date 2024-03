El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, se reunió con los pobladores y les informó las alternativas para no afectar las actividades económicas en caso de que se construya el puente en el estrecho de Tiquina, en el lago Titicaca.

Los pobladores y dirigentes de San Pablo de Tiquina presentarán, en 30 días, propuestas para no afectar las actividades económicas del lugar ante la posible construcción de un puente en el estrecho del lago Titicaca, La Paz, que una esa población con la de San Pedro.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, se reunió el viernes con los dirigentes y pobladores del lugar para explicarles el proyecto de la construcción del puente y las alternativas que se tiene para no afectar las actividades económicas, principalmente a los balseros y lancheros.

hecho conocer sus necesidades y en 30 días nos van a entregar sus solicitudes y pedidos como manera de compensación, ellos dicen que los lancheros van a perder, obviamente, su fuente de trabajo y nosotros hemos llevado una propuesta inicial”, informó.

En 30 días se volverán a reunir ambas partes para conocer las propuestas de compensación de los pobladores de San Pablo de Tiquina.

Montaño dijo que la reunión del viernes fue amena y cordial donde los dirigentes del lugar hicieron conocer sus demandas. “Siempre hay hermanos dirigentes que nos dan línea, nos hacen la solicitud correspondiente y estamos atendiendo”.

Proyecto

El Gobierno, a través de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), elaboró un estudio inicial para la construcción de un puente para unir el estrecho de Tiquina que establece una inversión de más de $us 300 millones y una longitud total de más de 1.430 metros que se edificaría en la parte más angosta del lago Titicaca.

No obstante, lo que se busca es que la obra esté cerca de las poblaciones para no afectar a las diferentes actividades y, además, reducir el costo en $us 100 millones y la longitud del puente.

Propuestas

La semana pasada, Montaño ofreció la implementación de varias actividades turísticas en las poblaciones de San Pedro y San Pablo de Tiquina para evitar un perjuicio a los sectores lancheros, balseros y otros, en caso de que se construya un puente en el estrecho del lago Titicaca.

Entre las actividades está la identificación de ruinas subterráneas que están en inmediaciones del estrecho de Tiquina, que puede beneficiar a los lancheros y balseros para trasladar a los turistas a ese sitio.

También, dijo, se identificó sectores linderos importantes para “quienes quieran hacer deporte”. Además, se observaron playas “hermosas” donde se podría trasladar a los turistas, lo que beneficiaría a quienes realizan actividades en el estrecho de Tiquina.

También manifestó que hay islas importantes donde “se pueden hacer matrimonios” y edificar “puente de cristal” para que sea más atractivo.