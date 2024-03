¿Será China con PetroChina la solución a nuestro problema del combustible?

Si el problema del gobierno respecto al combustible son los dólares, pensando objetivamente, ¿por qué no comprar Yuanes para comprar petróleo a PetroChina?, así también lo hace Argentina, son también un proveedor importante de Perú y el principal proveedor de Chile, por ende, pueden abastecer rápidamente la necesidad del país.

Lógicamente, se pueden negociar buenos precios de enganche, prepagando el combustible junto con una nota de crédito y garantías, ya que además a nivel internacional Bolivia tiene nivel de alto riesgo crediticio, lo cual nos dificulta mucho las opciones y acceder a buenos precios si no es de la forma mencionada.

No me gusta China, pero si el país necesita combustible y los dólares son un problema, ¡entonces hay que solucionar!, nuestro sector productivo no se puede quedar sin combustible y necesitamos un buen precio para seguir avanzando.

Ya después se ve otros proveedores, pero si la urgencia y el problema son los dólares, entonces busquemos otra moneda a la cual podamos tener acceso, al menos, por mientras se soluciona el tema de los dólares.

Pienso objetivamente, no importa de qué color y raza sean los gatos, lo importante es que cacen ratones.