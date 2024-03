Suman voces para que se elimine representación de diputados supraestatales y sus suplentes

Los legisladores perciben un sueldo de más de Bs 22.600 y un viático de $us 300 por día por viaje que realicen.

eju.tv / Video: Cámara de Diputados

Lidia Mamani / La Paz

La diputada de Comunidad Ciudadana, Toribia Lero, afirmó este martes que está de acuerdo en que se elimine la representación de los legisladores supraestatales y hasta de sus suplentes, como lo sugirió el alcalde de La Paz, Iván Arias. La parlamentaria indicó que se desconoce el trabajo que realizan, al igual que sus suplentes, y que, por esto, se tiene que hacer un análisis estructural al respecto.

“Algunos diputados que son suplentes, que reciben un sueldo, están perdidos, por tanto, se tiene que ver esos temas. Estoy de acuerdo con que se hagan reajustes en toda la Asamblea Legislativa, para que realmente trabajen. Hay muchas propuestas, entre ellos, estoy de acuerdo con que se eliminen a los supraestatales, porque no sabemos qué es lo que hacen, dónde están, no informan a la Asamblea Legislativa sobre el trabajo que realizan”, observó la parlamentaria.

Por ejemplo, mencionó que no se los ve en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, no cuenta su participación, porque no emiten sus votos en las leyes que se aprueban. En ese sentido, indicó que está de acuerdo con que se haga un análisis “profundo y estructural”, porque esos legisladores tienen que trabajar en beneficio del país.

El alcalde Arias señaló ayer que con miras a los resultados del Censo de Población y Vivienda, se tiene que hacer antes un acuerdo político para redistribuir los escaños parlamentarios, evitando que surjan conflictos por la “quita o adición” de curules a los departamentos. En esa propuesta se sugiere eliminar la elección de diputados supraestatales, porque no se sabe cuál es su rol y, según Arias, en temas de representación internacional, para eso se tiene al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Actualmente se elige un supraestatal por departamento en las elecciones generales, con el objetivo de que representen al país en parlamentos internacionales. Los parlamentarios perciben un sueldo de más de Bs 22.600 e incluso tienen un suplente, que también tienen un sueldo de Bs 7.500. A eso se les adiciona un presupuesto por viáticos de 300 dólares por día, por viaje que realicen.

El rol de los diputados supraestatales es ser los representantes bolivianos ante organismos internacionales como: el Parlamento Andino, Latinoamericano y Caribeño, Unión Interparlamentaria, Indígena y Afrodescendiente de América, el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).