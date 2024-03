¡ Totalitarios !

Ya está. El gobierno de Luis Alberto Arce Catacora decidió traspasar el umbral o frontera de la democracia hacia el autoritarismo.

La brutalidad de la turba intercultural en las puertas de la Asamblea, para evitar que entren los parlamentarios de oposición y medios de comunicación que iban llegando al edificio a transmitir desde donde lo hacen siempre; la utilización de los empleados de la asamblea a quienes mandaron a agredir de palabra y hechos, porque anular o inhabilitar las tarjetas de ingreso a un determinado espacio es violencia también a los parlamentarios, configuran el paso de la violencia simbólica a la violencia fáctica, como paso decisivo a lo antidemocrático; al autoritarismo.

Ya no es una cuestión figurada o imaginada por la oposición política, activistas, analistas o algunos medios que nos damos cuenta de hacia dónde va el poder y qué pretende y, como tal lo denunciamos. No, no lo es.

Tampoco es un discurso “sin respaldo”, o una denuncia de las que se pierde entre tantas denuncias que el poder tergiversa o destruye maliciosamente, tratando (lográndolo momentáneamente) de “tapar” lo que de verdad ocurre en el país, crisis energética, crisis económica, crisis de credibilidad y otras, aunque en el caso particular vamos a referirnos sobre todo a lo político y la pérdida de cualidad y calidad democráticas del país.

Digámoslo claro: Hay hechos que demuestran que el gobierno de Arce ha tomado la decisión de dar el paso definitivo hacia la construcción de un Estado autoritario, con una democracia totalmente “iliberal”, que aparenta funcionar en toda la institucionalidad democrática, cuando en los hechos, constatamos que el Poder Legislativo hace un par de meses ha sido invalidado por el Poder Judicial que se encarga de hacer el juego al Poder Ejecutivo para evitar su funcionamiento pleno, sobre todo en el rol fiscalizador y legislador no le dan validez a sus leyes acerca de la vigencia de las altas cortes, pese a que ya fenecieron en su mandato de manera constitucional, funciones y atribuciones exclusivas de acción a las que el poder Legislativo está obligado a tratar constitucionalmente.

Para nadie es un secreto que Arce ha perdido mayoría en el Congreso; pierde en Senadores y, lo que tiene en Diputados (sin comprar votos) pende de un hilo y que para mantenerse debe anular al Legislativo; así, con la “operatividad” de Jerges Mercado y la presidencia en Diputados de Huaytari, se trabaja en la lógica de usar lo que sea para evitar que lo que proponga o haga el parlamento adverso sea viable, como se ha visto toda la semana que pasó, de manera que ahí van, destruyendo todo lo democrático y constitucional que pillan a su paso.

Esto es lo que se llama democracia Iliberal; el parlamento está, pero no funciona en todo su alcance; el poder Judicial, sirve o es un brazo ejecutor del Ejecutivo; no tiene independencia de acción y sus cabezas están “descabezadas constitucionalmente”, mientras el otro poder (Electoral) no se mete en nada, aunque es un apéndice del Ejecutivo, que es de donde sale la plata para su funcionamiento. Reiteramos que Arce sólo puede sobrevivir políticamente si puede controlar las cosas como lo está haciendo. Hoy tiene un poder fáctico que le permitirá contraer créditos (si los organismos prestatarios miran para otro lado en cuanto a cómo se han aprobado las leyes para su autorización).

Sostenemos que se ha traspasado el umbral porque el gobierno, con los hechos denunciados arriba y el desconocimiento al valor de la democracia parlamentaria expresada en el voto de sus integrantes, decidió dejar sin efecto una votación pública referente a un crédito japonés que le había sido adverso en la elección abierta, decidiéndose por repetir la votación , esta vez en el cuarto oscuro donde muchos de los que se opusieron cambiaron el voto, seguramente atendiendo o justificando aquello dicho por la diputada Deysi Choque que aseguró que votar en secreto y cuarto oscuro “permite votar sin presiones” (https://unitel.bo/noticias/politica/voto-secreto-permite-votar-sin-presiones-destaca-diputada-arcista-que-adelanta-aprobacion-de-mas-proyectos-de-ley-HA11221372), cuando todos sabemos que ese “voto secreto” tuvo la “magia” de relajar al parlamentario de tal manera que cambiaron su voto negativo a lo que pretendía el poder, es decir, voto positivo.

La lucha de Arce es para quedarse en el poder; no creo que el mundo democrático le sea posible quedarse en el poder sin elecciones; creo que él mismo lo entiende, de ahí la necesidad de mantener la “democracia iliberal” (lo hacen Venezuela y Nicaragua) dando la impresión de que “más allá de sus dificultades, Bolivia tiene democracia; en el TSE no hacen ni dan señales de querer hacer la revisión al Padrón Electoral que Evo Morales y sus “cuates mexicanos” manipularon en el fraude del 2019, de manera que, hasta ahora, lleva ventaja; así que, también en eso, que debe ser exigido junto con lo que viene.

Esto es parte del cambio de paradigma del Socialismo del Siglo XXI, que lucha por mantener sus cada vez menos espacios políticos en América latina. Ellos cambiaron las armas por las urnas; la caída del muro de Berlín, el 89 precipitó ese cambio. Luego, la caída del neo-liberalismo, por errores propios y la crisis económica de fin de siglo, les jugó favorablemente y dio lugar a la llegada de los líderes populistas/socialistas en el primer quinquenio del Siglo XXI les permitió un mundo de corrupción y enriquecimiento financiador de parte de Chávez y la dirección del G2 cubano.

Chávez llegó el 1999 (10 años después del muro), Lula y Kirchner el 2003 y Evo Morales y Correa el 2006; hace 20 años trabajan lo que se planificó por casi 10 años; ellos dicen que llegaron para quedarse; como que lo estaban por lograr hasta que les llegó la crisis a cada uno de ellos, crisis política y económica, corrupción, incremento de narcotráfico y todo lo demás que ya conocemos.

En Bolivia Morales se fue cayendo en la medida de que las cuentas no le daban para mantener esa clientela política prebendal e hizo fraude y la historia es conocida. Arce sabe que su situación económica, financiera, de energía (líquida y gaseosa) y falta de credibilidad son su principal obstáculo, pero apuesta a mantener el poder a como dé lugar, él sabe que los problemas por poder son mejores que los problemas por no poder, de manera que porfía.

Al hombre le faltan 2 años para terminar y unos meses menos para saber si repite; va a hacer todo lo posible y es muy difícil que no logre ser candidato, la paradoja es que esa Constitución a la que él destruye políticamente por dentro, le permite serlo, consecuentemente va con todo y por ello. Hasta aquí, todo está dicho.

Termino con lo último ocurrido que no es poco: finalmente, en un “atisbo de constitucionalidad”, el viernes 1 de marzo, a eso de las 10 de la noche el presidente de Diputados, Huaytari debió cerrar su tarea “aprobatoria” y dar paso a la solicitud del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez referida al tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075, sobre la prórroga de magistrados, “directamente en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dado que se han cumplido los plazos para que la Cámara de Diputados se refiera al tema” (https://eldeber.com.bo/pais/diputados-suspende-el-tratamiento-de-proyectos-sobre-prorroga-de-magistrados-y-levanta-la-sesion_358478)

Así, don Israel Huaytari debió suspender su tratamiento y levantó la sesión de este viernes, luego de aprobar sus leyes sospechadas de compras y corrupción, que no van a solucionar el problema de liquidez económica porque difícilmente logren recibir más del 20% de adelanto de los mismos, porque vienen serán objeto de seguimientos de cumplimiento.

Pero no nos adelantemos, los créditos aún deben lograr su aprobación en el Senado y, si no lo logran, pasar a la Asamblea, donde lo más probable es que primero (orden de llegada) se traten los proyectos 073 y 075, referidos a la auto prórroga… pero, para eso falta, mejor esperemos lo que ocurra.

En los hechos, seguimos con la CPE violada y con Arce Catacora en el mismo o peor descrédito mientras espera ser candidato… porque a eso apunta todoCarlos federico Valverde Bravo

Fuente: eju.tv