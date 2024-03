Tras reclamo ruso por el pago de vacunas, Bolivia no buscará arbitraje y anuncia posible acuerdo con farmacéutica

Fuente: Unitel

El procurador del Estado, César Siles, anunció que Bolivia no buscará un arbitraje por el caso de las vacunas rusas que están pendientes de entrega, es decir, no buscará un juicio con el laboratorio que exige el pago de $us 27,16 millones.

En ese marco, Siles anunció un posible acuerdo con el objetivo de zanjar la controversia.

“Antes del litigio nos sentamos con el Ministerio de Salud, con el CEASS, obviamente con la contraparte rusa por la vía virtual, por la distancia, intervino también la Cancillería en las reuniones, y hemos llegado a muchos entendimientos”, señaló Siles en una conferencia de prensa que brindó la mañana de este martes.

La autoridad explicó que “la posición boliviana (…) es que no vamos a ir a un arbitraje porque no hay motivo para ir a un arbitraje, ellos tampoco quieren demandarnos en arbitraje, y tampoco vamos a recibir las vacunas porque no las necesitamos ahora”.

Esa postura fue comunicada a la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS), que -a nombre del país- se encargó de administrar el contrato con el laboratorio ruso que fabricó la vacuna Sputnik.

Pandemia

Explicó que el convenio tuvo una vigencia hasta diciembre del pasado año, sin embargo, surgió la controversia luego que la firma rusa pidió a la CEASS que “pueda garantizar su recepción, incluso su envío, porque de acuerdo al contrato había que pagar hasta el envío de las vacunas”.

Siles detalló que en el momento que en el que la empresa rusa hace la solicitud, “Bolivia ya había tenido el lote de vacunas suficiente para poder suministrar a la población boliviana”.

Asimismo, “el Covid ya estaba en una etapa de prácticamente levantamiento de la pandemia, es decir, no tenía sentido que Rusia nos mande las vacunas”.

Antes del inicio de la controversia se intercambiaron notas en las cuales Bolivia expresó su postura, pero la empresa argumentó que el contrato establece el cumplimiento del envío.

“Al final interviene la Procuraduría, y ahí es importante el rol de la Procuraduría no solamente en el litigio, el rol de la Procuraduría antes del litigio”, señaló Siles.

Argumento

¿Y cuál es el argumento legal? ¿Por qué no se puede hablar de un abuso del Estado boliviano al ruso?

Siles dijo que “el argumento legal ahí es que el Gobierno ruso tenía que haber enviado los tres lotes que ahora nos quieren enviar hasta mayo del 2021 y no lo ha hecho, a pesar que necesitábamos las vacunas en ese momento, no lo han hecho”.

“Lo han querido enviar en 2023, poco tarde para nosotros, muy tarde para nosotros, ya no las necesitamos y de eso también es consciente la empresa rusa para llegar a un acuerdo que seguramente va a cerrar rápidamente este contrato”, anunció Siles.

Según los datos entregados por la autoridad, el valor de cada tratamiento era de 19 dólares, es decir, unos 138 bolivianos por cada dosis.