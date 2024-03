Una app para apoyar el ejercicio en casa durante la fisioterapia

Hace ya tiempo os presentamos una lista completísima sobre las mejores apps para hacer ejercicio en casa, aplicaciones que ayudan a estar en forma sin necesidad de salir al gimnasio ni pagar su mensualidad.

El problema es que pocas de estas apps están especializadas o recomendadas por servicios médicos (a mí ya me han echado bronca dos veces en la consulta por este tema) por eso me ha llamado la atención el estudio al que he accedido hoy.

Se trata de Patient Perspectives on Using a Smartphone App to Support Home-Based Exercise During Physical Therapy Treatment: Qualitative Study, un estudio que habla sobre una app llamada Physitrack que está pensada en la fisioterapia.

La fisioterapia es una disciplina que ayuda a mejorar la salud y el bienestar de las personas que sufren de dolor o problemas musculoesqueléticos. Sin embargo, para que el tratamiento sea efectivo, es necesario que los pacientes realicen ejercicios en casa siguiendo las recomendaciones de su fisioterapeuta. ¿Qué pasa si se les olvida cómo hacerlos, o si no tienen motivación para cumplir con su programa de ejercicios?

La solución propuesta es esta Physitrack.

¿Qué es Physitrack?

Physitrack es una aplicación que permite a los fisioterapeutas crear y compartir programas de ejercicios personalizados con sus pacientes a través de su teléfono móvil, correo electrónico o papel. La aplicación permite a los pacientes configurar recordatorios para realizar sus ejercicios, registrar su adherencia, evaluar su dolor durante los ejercicios y enviar mensajes directos a sus fisioterapeutas. De esta forma, los pacientes pueden tener un seguimiento más cercano y constante de su tratamiento, y los fisioterapeutas pueden ajustar y personalizar el programa de ejercicios según los resultados y el feedback de los pacientes.

¿Qué beneficios tiene Physitrack?

Un estudio cualitativo realizado en Holanda entrevistó a nueve pacientes con dolor lumbar inespecífico que usaron Physitrack durante su tratamiento de fisioterapia. El objetivo era conocer las perspectivas de los pacientes sobre la aceptabilidad, la satisfacción y el rendimiento de la aplicación. Los resultados mostraron que los pacientes estaban dispuestos a aceptar la aplicación como parte de su tratamiento cuando era fácil de usar, cuando les beneficiaba y cuando el fisioterapeuta les instruía en su uso. La satisfacción con la aplicación se determinaba por el apoyo percibido de la aplicación al hacer los ejercicios en casa y el aumento de la adherencia. Las funciones más importantes para el rendimiento durante el tratamiento eran las instrucciones en vídeo y texto, las funciones de recordatorio y autocontrol. Los pacientes no veían la aplicación como un sustituto del fisioterapeuta y confiaban en su terapeuta para las instrucciones y el apoyo cuando lo necesitaban.

Algunos datos estadísticos que podrían interesarte. Estos son: Efectividad de la app Physitrack para apoyar el ejercicio en casa : El estudio comparó la adherencia al ejercicio en casa de dos grupos de pacientes con dolor lumbar no específico, uno que usó la app Physitrack y otro que recibió folletos impresos. Los resultados mostraron que el grupo que usó la app tuvo una adherencia media del 93,5% , mientras que el grupo que recibió folletos tuvo una adherencia media del 21,4%.

: El estudio comparó la adherencia al ejercicio en casa de dos grupos de pacientes con dolor lumbar no específico, uno que usó la app Physitrack y otro que recibió folletos impresos. Los resultados mostraron que el grupo que usó la app tuvo una adherencia media del , mientras que el grupo que recibió folletos tuvo una adherencia media del Satisfacción de los pacientes con la app Physitrack : El estudio realizó entrevistas cualitativas a 9 pacientes que usaron la app Physitrack como parte de su tratamiento. Los pacientes expresaron una alta satisfacción con la app, especialmente con las funciones de recordatorios, instrucciones en vídeo y texto, y autocontrol. Los pacientes también valoraron positivamente el apoyo del fisioterapeuta y la calidad del ejercicio.

: El estudio realizó entrevistas cualitativas a 9 pacientes que usaron la app Physitrack como parte de su tratamiento. Los pacientes expresaron una alta satisfacción con la app, especialmente con las funciones de recordatorios, instrucciones en vídeo y texto, y autocontrol. Los pacientes también valoraron positivamente el apoyo del fisioterapeuta y la calidad del ejercicio. Usabilidad de la app Physitrack: El estudio evaluó la usabilidad de la app Physitrack mediante la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS), que mide la facilidad de uso, la eficiencia y la satisfacción de los usuarios. La puntuación media de los pacientes en la SUS fue de 86,1, lo que indica una alta usabilidad de la app. ¿Para quién es útil Physitrack?

Physitrack puede ser útil para cualquier persona que necesite hacer ejercicios en casa como parte de su tratamiento de fisioterapia. Es especialmente útil para las personas que tienen dificultades para recordar o realizar correctamente los ejercicios, que necesitan un refuerzo positivo y un recordatorio constante, o que quieren tener un mayor control y seguimiento de su progreso. Physitrack también puede ser útil para los fisioterapeutas que quieren ofrecer un servicio más personalizado y eficaz a sus pacientes, aprovechando las ventajas de la tecnología móvil.

Para usar Physitrack, el paciente debe tener un teléfono inteligente y descargar la aplicación desde android o iOS. El fisioterapeuta debe crear una cuenta en la plataforma web de Physitrack y seleccionar los ejercicios adecuados para el paciente de entre una amplia biblioteca. El fisioterapeuta debe enviar el programa de ejercicios al paciente por medio de un código, un correo electrónico o un papel. El paciente debe introducir el código en la aplicación o escanear el código QR para acceder a su programa de ejercicios. El paciente debe seguir las instrucciones de la aplicación y del fisioterapeuta para realizar los ejercicios, registrar su adherencia y su dolor, y comunicarse con su terapeuta si tiene alguna duda o problema.

No es algo que podamos usar en casa sin la colaboración del fisioterapeuta, por lo que si estáis buscando algo DIY, no es el lugar adecuado.