Worldcoin responde a la AEPD tras prohibirles seguir escaneando iris: «está difundiendo afirmaciones inexactas y engañosas»

Durante los últimos meses hemos visto como Worldcoin ha dominado nuestro país y han sido muchas las personas que han decidido ‘vender’ su iris por esta criptomoneda. Algo que se ha visto también reflejada en los centros especializados donde la gente está cambiando las criptomonedas por dinero. Pero todo ello sin tener en cuenta las consecuencias que pueden tener en materia de privacidad de datos.

Pero esta semana ha sido realmente complicada para la empresa de Sam Altman en España. Esto se debe a que la propia Agencia Española de Protección de Datos prohibió de manera cautelar la actividad de esta empresa al afirmar que no cumplía con los artículos del RGPD. Pero Worldcoin ha respondido.

Worldcoin ahora tendrá la oportunidad de responder a la AEPD

Ha sido a través de un comunicado publicado en la web de Worldcoin recogiendo las palabras del delegado de protección de datos de la compañía, Jannick Preiwisch. En este caso ha sido realmente duro al afirmar que la AEPD está eludiendo la normativa de la Unión Europea con estas acciones.





Para Worldcoin, la «Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) está difundiendo afirmaciones inexactas y engañosas» sobre la tecnología que están distribuyendo. Aluden específicamente al trabajo que están haciendo con la autoridad de datos BayLDA que es una autoridad supervisora para el RGPD. Y es por ello que no entienden lo que ha ocurrido en esta decisión.

Otro punto importante que dejan ver en sus declaraciones es la intención de colaborar con la AEPD para poder explicar como están desarrollando su actividad económica. Pero los resultados de estas comunicaciones han «quedado sin respuesta durante meses». Aunque ahora en el periodo de alegaciones sí que van a tener la oportunidad de explicarle al organismo público todo esto.

Y es que el punto está en que Worldcoin aseguran que garantizan la privacidad al no asignar información del iris con cada uno de los usuarios que lo han vendido. E incluso afirman que a través de su web se va a poder eliminar toda la información personal de manera permanente (aunque el rastro del iris no se puede borrar). Pero esto no ha convencido a la AEPD que ha dejado a Worldcoin sin actividad aplicando estas medidas cautelares para conocer más en profundidad como funciona la toma de estos datos.