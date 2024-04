22 días desaparecida: ¿Quién es Odalis y por qué se armó todo un operativo de búsqueda?

La Paz: La joven madre, desapareció el pasado 28 de marzo, durante Semana Santa.

22 días desaparecida: ¿Quién es Odalys y por que se armó todo un operativo de búsqueda? Foto archivo Red Uno.

Pese al gran despliegue policial y militar, todavía no se ha logrado hallar ningún rastro de la desaparecida Odalis, su novio, con quien había salido por el largo fin de semana por Semana Santa, hasta ahora es el único sospechoso de su desaparición, y está detenido mientras se desarrolla el proceso de investigación, que fue declarado en reserva.

Odalis Ivannia Vaquiata Quispe, una joven madre de 28 años, cuyo hijo está a punto de cumplir cuatro años de edad; ella se desenvolvía en el área de la comunicación social y el pasado 30 de marzo desapareció, tras que saliera de paseo a una celebración en la comunidad de Tocaña, región de los Yungas del departamento de La Paz, estaba acompañada de su novio, Joel Pérez, con quien ya tenía una relación de poco más de ocho meses.

Supuestamente, Odalis y Joel habían sostenido una discusión aquel día, y ella habría decidido bajar del vehículo de su propiedad y alejarse de su novio, quien venia conduciendo el motorizado, pero, no se llevó su celular, dinero, ni sus documentos de identificación que permanecían en su billetera.

Joel, el novio de Odalis, llegó a declarar que el día de su desaparición, ambos estaban compartiendo bebidas alcohólicas, y habían planificado retornar a la ciudad de La Paz aproximadamente a las seis de la tarde, sin embargo, en el camino discutieron y minutos después de que supuestamente ella se bajara, el habría retornado al mismo sitio, pero ya no la encontró.

Ya que el celular de la joven se había quedado en el motorizado, recibió la llamada de su hermano Alejandro, pero quien respondió el teléfono fue Joel, lo que provocó preocupación en la familia de Odalis, y recibieron como respuesta que ella, había desaparecido.

Ese mismo día, el novio de la desaparecida, había sido arrestado al haberlo identificado conduciendo con aliento alcohólico, situación que fue descubierta por la familia de Odalis que habían decidido acudir al lugar donde ella supuestamente había decidido alejarse, la región de Yolosita.

La familia decidió denunciar la desaparición de Odalis, relatando todo lo que habría ocurrido con su novio, y que él se habría quedado con sus objetos personales, entonces, Joel Pérez, pareja de la joven, fue aprehendido por el delito de Trata y Tráfico de Personas, y donde la justicia decidió enviarlo con detención preventiva en el Centro de Rehabilitación y Reinserción Social “Qalahuma” en el municipio de Viacha, en La Paz.

Pese a los reclamos de la familia, Joel continúa en el centro para menores de edad, en tanto se dieron a conocer parte de las declaraciones que el hizo ante una comunicadora y el Ministerio Público, los investigadores, hallaron contradicciones en el relato de los hechos que hizo el joven de 25 años.

El caso se hizo viral y mediático, pues las personas cercanas a la familia y la joven, empezaron a compartir en redes sociales que se encontraban en la búsqueda desesperada de su ser querido, de quién se presume, habría ingresado al monte en los Yungas, y podía correr riesgo su vida.

Fue entonces que se solicitó el apoyo de las unidades de búsqueda y rastreo de personas, e iniciaron labores de rastrillaje inicialmente con la unidad de Bomberos de la Policía, Felcc y otras unidades operativas.

Poco tiempo después, ante la premura del tiempo, se solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas, para tener una mayor cobertura en la región de búsqueda, y el Ejército acudió con drones, personal a pie, y lograron el ingreso de un helicóptero, para buscarla por tierra, aire, e incluso por agua.

Paralelamente se desarrollaron diferentes pericias, entre ellas examen de luminiscencia en el vehículo, y pruebas de ADN de manchas hemáticas que se hallaron, aún no se conocieron los resultados.

En cuanto a las hipótesis del hecho, la Policía continuando con el descarte de opciones, aunque maneja tres criterios, los cuales fueron dados a conocer por el viceministro de Régimen Interior Jhonny Aguilera, que señaló la existencia de tres posibilidades sobre la desaparición de la joven; uno que se haya ido por voluntad propia, que haya sido captada por una red de tráfico de personas, o que haya perdido la vida.

Aunque en pasados días, el viceministro de Defensa Civil, también había señalado que Odalis podría estar secuestrada, en esa oportunidad ingresaron a zonas alejadas donde identificaron viviendas, pero no lograron encontrar nada.

La familia de Odalis, no pierde las esperanzas de encontrarla con vida y durante la semana pasada solicitó a las autoridades no abandonar la búsqueda, señalando que no había tenido contacto con las Fuerzas Armadas en los puntos acordados.

“Por favor, unos días más, yo sé que mi hija si esta herida, no le importa comer tierra o barro para poder llegar a ver a su hijo”, dijo Mabel, la madre de Odalis en medio de lágrimas.

Ante este hecho, el comandante general de la Policía, general Álvaro José Álvarez, señaló que las tareas de búsqueda en la zona continúan y que el caso fue declarado en reserva, por lo cual no podría referirse al tema investigativo.

“El trabajo de la Policía Boliviana continúa, nunca ha cesado el trabajo de búsqueda de esta señorita, no descartamos ninguna hipótesis y señalar que el caso ha sido declarado en reserva, por lo que no me voy a referir al tema”, declaró Álvarez.

Hasta la fecha, se ha buscado a Odalis con drones, helicóptero, personal a pie y por agua, este hecho ha generado criticas por parte de familias con personas desaparecidas, que piden también el apoyo para encontrar a sus seres queridos.

