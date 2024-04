5 aplicaciones de velocímetros para mantenernos al margen de la velocidad y evitar multas al conducir

Los velocímetros son más necesario de lo que pensamos, tanto para nuestra salud como para la seguridad vial de las demás personas, que casi siempre son peatones, ciclistas y chóferes de automóviles y motocicletas.

Bien es cierto que para conocer la velocidad a la que vamos basta con mirar el velocímetro que está en el tacómetro de nuestro vehículo sin importar que sea una moto o un automóvil. Pero si por alguna falla mecánica este no refleja la velocidad, no es mal de morir porque he aquí una recopilación de 5 apps que os ayudarán.

Velocímetro GPS: odómetro

En primer lugar, nos topamos con la app de Velocímetro GPS: odómetro que es desarrollada y lanzada al mercado por Hoang Tue, estando disponible para en la App Store.

Esta es una alternativa interesante en caso de morir el velocímetro del coche o la moto, incluso si vamos en nuestra bicicleta y deseamos conocer la velocidad a la cual vamos.

Pero lo llamativo de esta aplicación es que tiene un apartado de funcionamiento en HUD y este consiste en reflejar en el parabrisas del automóvil la velocidad a la cual nos movemos, logrando considerarse una solución instantánea en caso de fallar el velocímetro del coche.

Speedometer GPS

Este velocímetro se caracteriza por ser de mucha utilidad mientras nos encontremos manejando, debido a que mientras vamos tras el volante por ningún motivo tenemos que apartar la vista de la carretera para resguardar nuestra vida y la de las demás personas.

Es por ello, que esta aplicación posee la disposición de configurarla en cualquier móvil Android para que nos diga mediante voz a qué velocidad vamos en ese momento, tiene la capacidad de medir la velocidad en mph, km/h y nudo. La podemos descargar de manera gratuita en la Play Store.

SpeedView: Legacy Edition

En el tercer puesto se ubica esta app desarrollada por Code sector Australia, se encuentra disponible solamente para dispositivos Android y la podremos descargar de manera gratuita en la Play Store.

Primeramente, esta es una aplicación gratuita con algunos anuncios dentro de ella, pero realmente no afecta su trabajo, aunque si estamos dispuestos a realizar un pago de por vida de tan solo 1,69 euros podremos disfrutar de la aplicación y todas sus funciones sin traba alguna.

Encontraremos dentro de la app una brújula para determinar que rumbo estamos tomando en nuestro viaje, considerándose una herramienta ideal para los viajeros que hacen turismo en sus vehículos, ya que verán la velocidad exacta y por supuesto conocer hacia cuál punto cardinal se dirigen.

Velocímetro GPS digital

En el top 4 se encuentra esta aplicación que al igual que la anterior se encuentra disponible de forma totalmente gratuita para los móviles Android y se encuentra disponible en la Play Store.

Tiene características muy sencillas, pero cumple adecuadamente con las acciones que ofrece, gracias a la aplicación podremos observar la distancia que hemos recorrido, la altitud y obviamente la velocidad a la que nos movilizamos.

Widgets HUD

Por último, nos encontramos con Widgets HUD siendo una aplicación que se encuentra disponible tanto para móviles Android como iOS, estando disponible de manera gratuita en la App Store y Play Store.

Tiene la capacidad de reflejar velocímetros clásicos y comunes, pero también veremos un conjunto de velocímetros retros como por ejemplo de los famosos coches Cadillac, además veremos la inclinación a la cual se somete el vehículo y claramente también tendremos acceso a una brújula.