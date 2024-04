“A las mamás les pido ante todo sean madres”, recomendó tía de la niña violada y asesinada

La mujer aconsejó a todas las progenitoras que cuiden a sus niños, que no permitan que cualquier persona entre en sus hogares, porque no se sabe a quién se abre la puerta.

Fuente: Red Uno

Charles Muñoz Flores

La trágica muerte de Tamara, una niña de 3 años, dejó a la zona de Thago en el municipio de Punata, Cochabamba consternada y a toda Bolivia conmocionada. La pequeña fue víctima de un horrendo crimen: violación y asesinato a manos de la pareja de su madre. La tía de Tamara, quien presenció el dolor de cerca, envió un mensaje a todos los padres para proteger a sus hijos y evitar que sufran el mismo destino.

En una entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP) de la Red Uno de Bolivia, la tía menor de Tamara declaró: “Aconsejo a todos los padres de Bolivia que cuiden a sus niños. No permitan que cualquiera entre en sus hogares, porque no sabemos a quién estamos abriendo la puerta”. Su llamado es desgarrador y urgente, recordando a todos que la seguridad de los niños debe ser una prioridad absoluta.