Además del litio, Samuel pide explicar la inversión del Gobierno en otras plantas no rentables

Tras que el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, dijo que se tiene que explicar por qué 1.000 millones de dólares de inversión en litio no dieron los resultados esperados, el empresario y político de oposición Samuel Doria Medina también pidió aclarar por qué la planta de urea no ofrece resultados estipulados y por qué se siguen creando otras industrias que no son rentables.

“Creo que durante 14 años no se pudo llegar a avanzar en este proyecto. Sin duda, se tiene que explicar las causas de por qué mil millones de dólares de inversión en distintos proyectos (para la industrialización del litio) no dieron los resultados que la población esperaba”, indicó Molina en una entrevista televisiva.

El jueves pasado, la presidenta ejecutiva de la empresa pública Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Karla Calderón, informó que denunció ante la Fiscalía a exfuncionarios de las gestiones 2013-2017 por irregularidades en la construcción de las piscinas que alimentan de materia prima las plantas de carbonato de litio y cloruro de potasio. El daño económico al Estado superó los 425,2 millones de bolivianos.

Tras más de tres años del gobierno de Luis Arce, las autoridades recién denunciaron que una empresa no cumplió con los contratos para el mantenimiento de las piscinas, lo que provocó una paralización de funciones por inoperatividad.

En respuesta al ministro, el empresario dijo que la responsabilidad no sólo fue de Evo Morales, durante sus años de gobierno, sino de sus ministros que “permitieron y alentaron el despilfarro”, en alusión al exministro de Economía Luis Arce que ahora es presidente del Estado.

“Bien. Y también las causas por la que los 1.000 millones invertidos en la planta de urea no dieron el resultado esperado. Y las causas por las que se agotó el gas. Y las causas por la que el gobierno sigue haciendo plantas que no son rentables y no solucionan los problemas de la economía (…). Y fue responsabilidad de un modelo económico que puso los beneficios de contratistas y funcionarios por encima de todo”, dijo Dora Medina a través de sus redes sociales.

Al momento se emitieron 12 órdenes de aprehensión contra los implicados en el caso piscinas; hasta ayer, tres ya fueron aprehendidos.

