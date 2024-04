Alcalde Torres: El CTR tiene estudio a diseño final

ECOS DE TARIJA

Fuente: https://elpais.bo

El alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, desmintió las declaraciones vertidas desde el Colegio de Ingenieros Ambientales y asegura la existencia del estudio a diseño final del Complejo de Tratamiento de Residuos Sólidos (CTR).

“Es lamentable que se hagan comentarios que no tienen que nada que ver con la realidad, porque hay una licencia ambiental de construcción y también ahora tendrá una licencia ambiental de funcionamiento”, dijo.

El Alcalde instó a las instituciones a apersonarse a la Secretaría de Medio Ambiente para recabar información, porque las puertas están abiertas.

Asimismo, explicó que el estadio fue realizado por la cooperación externa, para que la Alcaldía no gaste dinero, sin embargo, se debe aclarar que no se tiene el componente de Industrialización, porque no se cuenta con el monto que cuesta, el cual sería de 5 millones de dólares a 20 millones.

“Lo que indica también el Colegio de Ingenieros Ambientales es que los acuíferos se van a contaminar, la geomembrana que se está colocando lleva antes un geotextil, la misma tiene una duración de más de cien años y además no pasa ni una gota de agua, por ello exhortamos a las instituciones a tener más seriedad cuando se den información”, añadió.

El Alcalde manifestó que no se pudo haber realizado todo el trabajo que se hizo en la zona donde está emplazado el Complejo, el cual tiene un costo aproximado de 3 millones, sin haber tenido un estudio. Además, la responsable de entregar la licencia ambiental es la Gobernación “y ellos no te dan sin el diseño ambiental”, recalcó.

“No puede ser que se pongan trabas a la Alcaldía, sólo por razones intereses, ya sean económicos, políticos o una serie de temas”, lamentó.