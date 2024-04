Amparo constitucional: Abogada inhabilitada advierte que si justicia boliviana no resuelve su caso, acudirá a la corte internacional

Dijo que presentó el amparo porque pese a que cumple requisitos para la preselección judicial, fue inhabilitada en la ALP.

Lidia Mamani / La Paz

La abogada Margarita Medrano advirtió este martes que si la justicia boliviana no resuelve su caso de inhabilitación para postulante al Consejo de la Magistratura en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), acudirá a una corte internacional, debido a que no solamente se está vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, si no que no se está respetando la equidad de género.

«Me siento protegida por la justicia boliviana, estoy acudiendo a la instancia que tengo que acudir como abogada y lo haré como ciudadana, y en la eventualidad de que no se cumpla la ley en Bolivia, tendré que acudir a una corte internacional porque amerita, habida cuenta de que no solamente se están vulnerando mis derechos y garantías constitucionales, porque se tiene que respetar la equidad de género, pero también mis derechos humanos (…)», advirtió Medrano.

Aseguró que pese a cumplir con los requisitos requeridos por la ALP, para la preselección de postulantes a autoridades del órgano judicial, fue inhabilitada al Consejo de la Magistratura y que por eso recurrió a la justicia y denunció que se vulneraron sus derechos.

“Como es de conocimiento público, el 16 y 17 de marzo se publicaron las listas de los postulantes habilitados e inhabilitados a los diferentes cargos del órgano judicial, es cuando mi persona fue inhabilitada por requisitos comunes que es tener un certificado en el que se evidencie hablar el segundo idioma original, del que presenté de certificación en sobre cerrado el 9 de marzo, que me fue extendido por la Uagrm”, detalló la profesional.

Sin embargo, indicó que cuando revisaron ese requisito, le indicaron que no cumple el mismo, por lo cual, tuvo que impugnar, ya que tenía la certificación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), misma que es una institución pública reconocida a nivel nacional.

“Entonces, ¿dónde comienza la vulneración a mis derechos?, una vez que impugno, ellos resuelven habilitarme por el requisito 7, del que me inhabilitaron. Sin embargo, contraria a la norma, deciden inhabilitarme por incumplimiento a los requisitos 4 y 5, que tienen que ver con cumplir ocho años de trabajo en el sector público del área administrativa, algo que sí cumplo y el 5, es contar con certificados del área administrativa, del que tengo ocho meses y nueve meses”, detalló la profesional. Agregó que su caso fue fijada para el domingo 21 de abril, para las 10.00.