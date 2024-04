Aprehenden a exministro de Evo y analistas ven culpa también en el gobierno actual

Indicó que el método de evaporación mediante piscinas era el único utilizado en el mundo, en la época cuando se diseñaron los proyectos en Bolivia y que a partir de 2019 toma importancia, pero a nivel piloto. “Desde la época de (el presidente) Arce, cuando se elige el método EDL (Extracción Directa de Litio ) se debería haber firmado contratos; no se ha elaborado la Ley del Litio. Entonces, todo eso se ha estancado completamente”, expresó.

En ese sentido, según von Vacano, para lograr un avance, las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Energías ya conocían el método de sales mixtas; es decir, las piscinas de evaporación de litio con elementos de ELD. “El mismo Luis Arce debería estar siendo investigado o cuestionado , porque él era parte del equipo económico de Evo Morales (…). Yo creo que está, más bien, buscando un chivo expiatorio para, digamos, justificar los atrasos y no realmente reconocer los errores que se han hecho desde 2021”, aseveró.

Por su parte, el analista de la Fundación Jubileo en materia de minería, Héctor Córdova, manifestó que, desde un principio, la política boliviana del litio estuvo mal diseñada. Citó, por ejemplo, las inmensas responsabilidades que se le otorgaron a una sola persona, Luis Alberto Echazú, quien no pudo cumplir su meta de fabricar baterías, porque gran parte de los insumos se deberían fabricar en el país, para lo cual se necesitaba montar 41 fábricas y la Ley de YLB le prohibía asociarse con empresas privadas.

“Si en 2019 se han construido esas piscinas y se las ha recubierto, debieron haber bombeado el líquido lo más rápido posible para que el sol no dañe las membranas. Y si no hubo la perforación de pozos para sacar las salmueras debajo del salar y bombear a las piscinas, eso corresponde a la gestión 2020. Después no se ha hecho nada para remediar el asunto de las piscinas y ahí puede haber otro tipo de responsabilidades en la gente que ha entrado después”, apuntó Córdova.